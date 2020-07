Video: la película desconocida del flaco Spinetta con Palito Ortega

No es la primera vez que Fernando Martín Peña saca un as de la manga. Ya sea cuando conducía su ciclo Filmoteca por la Televisión Pública -junto al recordado Fabio Manes- o ahora, cuando se planta solo frente a la cámara,al cinéfilo le gusta compartir las gemas que encuentra entre su colección de cintas. Y esta semana no fue menos: días atrás, Peña re-estrenó All Together ("todos juntos"), un mediometraje que cumple el increíble sueño de juntar, en una misma obra, a Luis Alberto Spinetta y Ramón "Palito Ortega".

En realidad, el "flaco" aparece junto a su banda de entonces, Almendra. Y en el film también actúan Donald y Litto Nebbia. ¿El argumento? Una alocada secuencia que parece inspirarse en las películas que por entonces mostraban los Beatles. Un grupo de villanos persigue a los músicos: la eterna lucha entre el arte y los antipoetas.

Las escenas en las que toca Almendra tienen componentes que justifican una dulce nostalgia. Un parque, pelos largos, guitarras y sol. Postales de una juventud que hoy es diferente.

El futuro gobernador de La Rioja en una caminata beat.

En suma, Fernando Martín Peña sumó otra aventura en los reinos del Séptimo Arte. Como cuando descubrió tramos perdidos de la película Metrópolis, de Fritz Lang, una obra que ni los mismos alemanes habían podido completar. Ahora le tocó al rock argentino. Y lo mejor de Peña es que cuando encuentra algo valioso, lo difunde. Porque las mejores cosas de la vida son las que se comparten.