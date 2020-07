Casino de San Martín: vecinos piden que lo saquen del centro

El Anexo del Casino de Mendoza, se encuentra ubicado en una zona de las más céntricas y transitadas del departamento: está enclavado en calle 9 de Julio desde hace casi 20 años. Es la sala del interior en la que más se apuesta. Hoy, algunos vecinos piden que no siga funcionando allí.

Enclavado en calle 9 de Julio y en plena zona comercial desde hace casi 20 años, está rodeado de escuelas, tiendas, cajeros automáticos y dos bancos, uno privado y el otro oficial.

Los establecimientos vecinos son el Colegio Nacional, el Comercial y el Jardín Aplicado, la técnica 4 005 Josefa Capdevila la 4 134 María Raquel Buttera, además de la ENET de San Martín. El conjunto de alumnos de esas escuelas, superan los tres mil.

Por el lugar transitan miles de alumnos de todos los niveles, pero especialmente niños y adolescentes. ¿Es conveniente que esa zona de juegos de azar se halle en un sitio tan sensible?

En muchos países e inclusive provincias, las salas de juego deben ubicarse lejos del Centro de la ciudad o lejos de Universidades, Escuelas y Colegios.

En el Anexo de San Martín, funcionan unas 550 máquinas tragamonedas y entre empleados del Instituto (30) y de empresas concesionarias y/o tercerizadas (70) totalizan cerca de 100 asalariados. Antes de la pandemia, su horario de atención era de 18 horas, con apertura a las 10 y cierre a las 04 de la madrugada.

Concurrencia

Es común ver a personas humildes, inclusive beneficiarias de planes sociales, ingresar al salón de juegos, con la ilusión de tener un golpe de suerte y mejorar su situación socio económica. Por lo general, no ocurre así.

Es el caso de Belén (35), sostén de familia con tres hijos en edades de 12 a 8 años. “El año pasado, cuando cobraba la asignación y después que dejaba los chicos en la escuela, me metía para ver si ganaba. Pero perdía siempre y a veces no tenía ni para darles de comer a mis niños y tenía que pedir prestado. Tuve que ir a una profesional que me trató y hoy siento repulsión cada vez que paso. Me gustaría que lo sacaran de este lugar”.

Un asiduo concurrente al casino de San Martín, Ramón S. expresó: “El tema pasa por la gente que pierde mucho dinero y tiene un cajero a 50 metros y el supermercado al lado como excusa...ese es el tema...llevarlo a las afueras sería muy favorable para el que juega mucho...porque eso también es sinónimo de perder mucho”.

“Es un mal ejemplo para los adolescentes que están formando su personalidad, y tienen que pasar por ese antro de perdición”, dice Sonia, una docente del nivel secundario.

La adicción patológica a los juegos de azar, también llamada ludopatía, es –según la definición de la psicología- el deseo irrefrenable de seguir apostando a pesar de los estragos que esto causa en la vida. Apostar significa que se está dispuesto a arriesgar algo de valor, con la esperanza de recibir algo que tiene un valor aún mayor.

Medios periodísticos dieron cuenta en febrero pasado que los casinos de Mendoza recaudaron $4.376 millones durante 2019. De acuerdo a datos oficiales se establece que la sala que más recauda en el interior de la provincia es la sede del Casino de Mendoza de San Martín. Allí, durante 2019, los apostadores perdieron aproximadamente $381 millones, sólo con tragamonedas, lo que representa el 8,7% de lo que recaudaron todos los complejos de juegos de azar de la provincia.

Por el momento, el municipio no se ha pronunciado al respecto de si pedirá o no el traslado de la sala de juegos, que le tributa unos 15 millones de pesos anuales, tal vez muy poco comparado con la recaudación total, y menos aún, si el cálculo se hace en cuanto a familias que se han empobrecido por su adicción al juego, acrecentando con ello su vulnerabilidad social.

Traslado

En tiempos recientes, algunos vecinos se han manifestado a través de las redes sociales, fijando su opinión acerca de la conveniencia de trasladar el anexo del Casino hacia una zona menos urbanizada.

El motivo es contundente: que una de las salas de juegos de azar más importantes de la provincia, no quede enclavada en una zona tan céntrica y cercana a establecimientos educativos ni a bancos con cajeros automáticos.