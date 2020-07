Es falso que la OMS haya asegurado que “quizás nunca hubo motivos para el confinamiento”

Circulan en Facebook y en Instagram posteos (ver acá y acá) que señalan que “la OMS admite ahora que ‘quizás’ nunca hubo motivos para el confinamiento”. La afirmación es falsa y surge de la nota de un blog que tergiversa un artículo del portal estadounidense Washington Examiner sobre los dichos de la líder del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Maria Van Kerkhove.

La especialista había advertido en una conferencia de prensa del 8 de junio último que “parece ser muy raro” que los portadores asintomáticos de COVID-19 transmita la enfermedad (ver acá). Sin embargo, al día siguiente aclaró: “Usé la frase ‘muy raro’, y creo que es un malentendido afirmar que la transmisión asintomática a nivel mundial es muy rara. Me refería a un pequeño subconjunto de estudios”.

El portal estadounidense Washington Examiner recogió el 8 de junio los primeros dichos de Van Kerkhove, pero en su artículo no menciona que la OMS haya sugerido que “quizás nunca hubo motivos para el confinamiento”.

El origen de la desinformación

Los posteos fueron compartidos más de 10 mil veces en Facebook y uno de ellos también tuvo más de 21 mil “Me gusta” en Instagram (ver acá). Todos sostienen que “la OMS admite que quizás ‘nunca’ hubo motivos para el confinamiento”.

En todos los casos, los posteos refieren a la entrada de un blog que tergiversa un artículo del portal estadounidense Washington Examiner. El blog sostiene que la nota se titula “Exasperante: puede que hayamos cerrado el país por nada” e indica que, “en un nuevo informe, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que los portadores asintomáticos del coronavirus ‘rara vez’ transmiten el virus a otros. Si esto es cierto, simplemente cerramos la nación y condujimos a nuestra economía a una recesión por nada”.

Sin embargo, el artículo del Washington Examiner se titula “’Very rare’: WHO says coronavirus seldom spreads through asymptomatic carriers” (“’Muy raro’: la OMS dice que el coronavirus rara vez se propaga a través de portadores asintomáticos”, traducido en español).

En la nota, además, se recogen los dichos de Van Kerkhove, pero no se refiere que la funcionaria o la OMS hayan expresado que “no hubo motivos para el confinamiento”. Tampoco agregan el comentario “cerramos la nación y condujimos a nuestra economía a una recesión por nada”.

La líder del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS afirmó en una conferencia de prensa realizada el 8 de junio último: “Tenemos una serie de informes de países que están haciendo un muy detallado seguimiento de contactos. Están siguiendo casos asintomáticos, están siguiendo contactos y no encuentran transmisión secundaria en adelante. Es muy raro y gran parte de eso no se publica en la literatura”.

Sin embargo, Van Kerkhove añadió que “estamos constantemente mirando estos datos y estamos tratando de obtener más información de países para responder verdaderamente a esta pregunta”.

La aclaración de la OMS

Al día siguiente, la OMS organizó una transmisión en vivo por Facebook de la que participaron Van Kerkhove y el director Ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, Michael Ryan. Allí la funcionaria aclaró: “Usé la frase ‘muy raro’, y creo que es un malentendido afirmar que la transmisión asintomática a nivel mundial es muy rara. Me refería a un pequeño subconjunto de estudios”.

Y añadió: “Estaba respondiendo a una pregunta en la conferencia de prensa. No estaba declarando una política de la OMS ni nada de eso. Sólo estaba tratando de articular lo que sabemos”.

El 10 de junio último, en tanto, el director General de la OMS, Tedros Ghebreyesus, aclaró:“Venimos diciendo desde principios de febrero que las personas asintomáticas pueden transmitir la COVID-19, pero que necesitamos seguir investigando para determinar el grado de transmisión”. Además, completó: “Comunicar datos científicos complejos sobre un nuevo virus en tiempo real no es siempre una tarea fácil, pero creemos que forma parte de nuestro deber ante el mundo”.