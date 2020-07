Médico mendocino: "Si hay muchos casos, no todos van a tener la posibilidad de vivir"

En las últimas horas en la provincia, se registraron récord de testeos para determinar los casos positivos por Covid-19, la Red de Laboratorios del Ministerio de Salud, informó que ayer se procesaron 202 determinaciones, de las cuáles 158 fueron negativas y 44 resultaron positivas. Además se dio a conocer que en las últimas tres semanas se determinaron 2414 muestras bajo la técnica de biología molecular.

El doctor Carlos Espul, coordinador de la Red de Laboratorios, en una entrevista realizada en el programa radial "Sonría, lo estamos filmando" que se emite por MDZ Radio, detalló: "Cada vez hay más casos sospechosos, la capacidad de los laboratorios tiene un límite y los recursos también, hay que tratar que nada se desborde" exclamó.

Esta jornada trajo además de los nuevos positivos, una muerte, se trata del undécimo fallecimiento en Mendoza. Una mujer de 84 años que estaba internada en el Hospital El Carmen desde el lunes, en estado crítico, y que no tenía nexo epidemiológico, ante esta situación, Espul determinó: "Nadie tiene garantías de nada, a uno le puede tocar en la ruleta cualquier número" y agregó: "En nuestra provincia hemos visto morir a una persona que no era obesa, que no tenía otras enfermedades, tenía 50 años y falleció por la infección"

"Si hay muchos casos, no todos van a tener la posibilidad de vivir" Dr Carlos Espul.

Está considerado que en la Argentina, el 14% de las infecciones por Covid, son en personal sanitario, y el 7% son asintomáticos, para el Coordinador Carlos Espul el testeo a los profesionales de la salud se debería realizar de la siguiente manera: "Aquellos médicos asintomáticos que atienden Covid, después al resto de los profesionales y por último al personal administrativo para saber si tuvo contacto o no con el virus" y anunció "llevamos mil estudios en personal de salud"

¿Qué hacemos el día del amigo? el profesional de la salud admitió: "El hombre es un ser social y también racional, tiene que entender que este día del amigo, no nos debemos reunir con amigos, es un año, por una circunstancia temporal, es una situación sanitaria muy seria, y esto puede llevar a que se complique cada vez más" argumentó.

"No hay que tener miedo, pero si responsabilidad" Dr Carlos Espul

