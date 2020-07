Desaparición forzada: sigue la búsqueda de Facundo Astudillo con perros y drones

Facundo Astudillo Castro (22) fue visto por última vez el 30 de abril cuando salió de su casa en la localidad bonaerense de Pedro Luro y se dirigió hacia Bahía Blanca para ver a su novia. En el camino lo detuvo la Policía Bonaerense y le hicieron un acta por violar la cuarentena. Desde ese momento se desconoce su paradero y la causa que investiga lo sucedido fue caratulada como “desaparición forzada”.

Este lunes 13 de julio se conoció que el Ministerio de Seguridad bonaerense desafectó al subcomisario Pablo Reguilón, a cargo de la comisaría de Mayor Buratovich, la zona en la que fue visto el joven por última vez. La medida, que fue efectivizada por la Dirección de Asuntos Internos, se tomó luego de que el abogado de la familia denunció amenazas por parte del jefe policial.

En las últimas horas viajó a esa zona el comisario Daniel García, jefe de la Policía Bonaerense. García estuvo en la comisaría de Buratovich, que quedó intervenida al igual que las de Pedro Luro, Teniente Origone y Ascasubi.

Según denuncia la familia del joven, la investigación ha presentado numerosas irregularidades, inconsistencias y declaraciones contradictorias de los policías que declararon haber visto a Facundo en la localidad de Mayor Buratovich y después en Teniente Origone.

¿Dónde está Facundo Astudillo Castro? Desapareció hace 70 días. Fue visto por última vez en un retén policial en Mayor Buratovich, Provincia de Buenos Aires. La Policía Bonaerense fue apartada de la investigación y ahora es investigada. ¿Dónde está Facundo? pic.twitter.com/MY1uBUSgtd — Angela Lerena uD83CuDFDF (@Angelalerena) July 10, 2020

La Policía Bonaerense fue apartada de la investigación la semana pasada, y la familia del joven apunta a que, después de llevarlo a la comisaría, “lo hicieron desaparecer”.

La versión policial indica que, tras hacer el acta, una agente de civil lo alcanzó en su auto hasta la localidad de Teniente Origone. “Ella declara que al bajarse del vehículo (Facundo) le dijo ‘no le digas nada a mi vieja’ y al ratito me está llamando. Ahí, donde la chica dice haberlo dejado, jamás me pudo haber llamado porque no hay señal”, sostuvo la mamá de Facundo.

En tanto, Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, dijo en el día de ayer en diálogo con TN que "hubo contradicciones en las declaraciones de los policías" y calificó lo sucedido como “un hecho gravísimo para la democracia".

Respecto de la cronología de la búsqueda de Facundo, fuentes oficiales detallaron que el 25 de junio pasado, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) del Ministerio de Seguridad de la Nación tomó conocimiento de la desaparición y puso a disposición de los fiscales a cargo los recursos federales para la búsqueda de personas. Se comunicó sobre el caso a todas las policías provinciales de país y otras agencias gubernamentales.

El miércoles 8 de julio, con la intervención de la justicia federal en la investigación, se incorporó a la División Búsqueda de Personas de la Policía Federal Argentina, y se le solicitó a la Prefectura Naval Argentina, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a la Gendarmería Nacional Argentina que dispongan de sus recursos para acompañar las tareas de búsqueda. Ese mismo día, la Policía Federal secuestró elementos de interés para la causa en la comisaría de Mayor Buratovich.

Leandro Aparicio, abogado querellante en la causa federal por “desaparición forzada”, informó que ese miércoles se realizó un allanamiento en la subcomisaría de Buratovich en el que se secuestró “la camioneta donde dicen testigos que subieron a Facundo, también las actas y los celulares de los cuatro policías” que participaron en el hecho.

El domingo 12 de julio, la Justicia secuestró una patrulla en la dependencia de Origone, mientras se espera los resultados de las pericias de la otra camioneta incautada en Buratovich.

Este lunes 13 de Julio, en el marco de la investigación, se dispuso con fuerzas federales un extenso rastrillaje y tareas de búsqueda por la Ruta 3, con un despliegue de recursos humanos y tecnológicos, en el que participan agentes federales de Mar del Plata, Necochea, Olavarría, Tandil, Pinamar, Chascomús, Dolores, Azul y Bahía Blanca.