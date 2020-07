La Anmat prohibió un alcohol y un desinfectante "truchos"

En medio de la pandemia por coronavirus, la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), volvió a prohibir un alcohol y un desinfectante por no tener datos de elaboración fidedignos, mediante la publicación de una disposición en el Boletín Oficial.

El primer producto que no se podrá comercializar en nuestro país es "WS Alcohol etílico graduación 96º", un sanitizante indicado para superficies. Según se explica en la disposición de Anmat, este alcohol se promocionaba como sanitizante de superficies, pero no está registrado de esa manera. A esto se le suma que su rotulado no tiene los datos del establecimiento del elaborador ni de registro sanitario.

También se prohibió la venta de "DIAMANTE Limpiador Líquido-antibacterial-desinfectante- Amonio cuaternario 0,1%- solución líquida de amonio cuaternario- listo para usar- Industria Argentina". En este caso, la sanción llegó porque el envase del producto no tenía datos del elaborador ni sobre el registro sanitario.

El producto prohibido.

Tampoco tenía datos identificatorios, ya que los que presentaba eran "truchos" y no correspondían a ningún producto registrado de manera oficial en el país. "Desde el punto de vista sanitario, se trata de productos ilegítimos, que declaran datos no veraces en su rotulado y que se desconoce su efectivo origen y composición, no pudiendo garantizarse su calidad, seguridad y eficacia", indica la resolución del Boletín Oficial.