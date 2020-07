Perry Mason: el policial negro de HBO que tomó por sorpresa a todos

"Algunos asuntos requieren discreción", le advierte el abogado E.B. Jonathan a Perry Mason en una de las primeras escenas de la nueva miniserie de HBO. Y parece que el caso que debe investigar en esta precuela a las novelas del escritor Erle Stanley Gardner, y de las series y miniseries que comenzaron a emitirse a partir de la mitad del siglo pasado, es uno de esos asuntos.

La nueva producción de Rolin Jones y Ron Fitzgerald no tiene mucho que ver con lo que se vio en el pasado. De hecho los fans del Perry Mason de las novelas y de los '50 aseguran que lo que se ve en la pantalla los domingos a la noche es un despropósito y una traición. Del otro lado, los que sólo queremos ver una buena serie nos encontramos con un policial negro extremadamente áspero que da lo mismo que sea liderado por Perry Mason que por Juan Pérez.

Los ideólogos del regreso a la pantalla chica del famoso abogado -lo suficientemente famoso como para ser uno de los shows favoritos del Profesor Jirafales en El Chavo- lo planearon como una precuela, es decir la historia de origen de Mason. Todavía no es el letrado que se embarcaba en investigaciones peligrosas para librar de culpa a sus defendidos, si no un granjero ex soldado hastiado de la vida, algo alcohólico y muy malhumorado que hace lo que puede para sobrevivir en la Los Ángeles de la posguerra y pos Gran Depresión.

Todo esto se cuela lentamente en la trama, que avanza develando detalles cada vez más desgarradores del secuestro y asesinato del pequeño Charlie Dodson. Mason -interpretado por un intenso Matthew Rhys- intenta descubrir quién dice la verdad y quién miente. Una pista: nadie y todos.La historia es atrapante desde el minuto uno, y es tan interesante de seguir la investigación como el desastre que es la vida de Mason.

La miniserie tiene el agregado de producción que HBO le da a todas sus producciones. No hay nada librado al azar, y muestra un mundo detallado hasta el extremo, por lo que es fácil dejarse llevar por ese Los Ángeles descarnado lleno de desesperación, racismo y miseria, pero también de lujo y belleza.

Tatiana Maslany le da vida a Alice McKeegan.

El elenco es estelar, y a Rhys lo acompañan John Lithgow como E.B., Juliet Rylance como Della Street y Shea Whigham -muy recordado como Eli de Boardwalk Empire- como Pete Strickland . Un párrafo aparte se merece Tatiana Maslany. La actriz que se ganó su fama interpretando a varios personajes diferentes en Orphan Black vuelve como Alice McKeegan, una predicadora que oculta algo mientras gana poder tanto entre los desesperados como entre los ricos.

Con ocho capítulos anunciados para este año, Perry Mason ya se plantó como una candidata a la serie del año. Claro, a menos que estén esperando algo que ya se vio hace casi 70 años.