Natalia Barrera: "La mente se programa en base al lenguaje"

En S.O.S live hablamos con Natalia Barrera, la creadora del Método Alquimia femenina y directora de la Escuela Nefer. A través de sus redes sociales y canal de youtube comparte el camino hacia el autoconocimiento y sanación físico-emocional.

El tema central de la entrevista con Natalia fue el poder de la palabra. La coach explicó cómo hacemos para alcanzar los objetivos y brindó herramientas y tips para incorporar en nuestro día a día.

Mirá la entrevista completa.

¿Por qué es tan importante la palabra?

Natalia nos dice que "la neurociencia explica que nuestro pensamiento, nuestras estructuras mentales están regidas por un lenguaje, real y simbólico". Este último es la interpretación que yo me hago a partir de lo que veo y experimento. El lenguaje simbólico se construye en base a programas mentales.

"La palabra -programa- significa gramática y el pro es adelante, es decir que hay una gramática que es inconsciente que yo repito en mis palabras y de la cual me hago una autohipnosis". Un ejemplo es la frase que muchas veces repetimos: -yo no puedo-. El -no- es algo que desde niños lo hemos incorporado, "el -no- nos alejó de nuestra propia identidad, por eso estamos perdidos en parte.".

"Lo primero que tenemos que entender es que estamos en piloto automático, entonces al principio lo que queremos es parte del problema. Nuestra mente nos va a engañar diciendo que eso es una meta".

"Si no usamos bien las palabras estas no nos llevan hasta donde queremos, sino a un lugar peor del que estábamos. Tengo que pensar como Google porque mi mente se programa en base al lenguaje".

Natalia explica que frente a una crisis debemos accionar inmediatamente con congruencia, "no esperar a que alguien lo solucione desde afuera". La coach y alquimista cuenta que esto sino nos puede llevar a la deriva. "La esperanza viene de esperar, y esperar nos lleva a un lugar de frustración".

"Cada vez que tengo una meta tengo que accionar, tengo que hacer algo nuevo y eso me tiene que dar miedo o vergüenza". Natalia asegura que "esto nos indica que vamos por el camino correcto, es una fórmula que nos lleva a la meta".