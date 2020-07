Cristina: "Me colocaron plasma y, al rato, tenía ganas de vivir"

Cristina Domínguez contrajo coronavirus junto a sus dos hermanos y otros 12 familiares, y pidió a los pacientes recuperados que donen plasma: "Me lo colocaron y al rato ya tenía ganas de vivir, era como si nunca hubiera tenido la enfermedad", contó esta mujer que vive en la ciudad bonaerense de Salto.

"Cuando nos avisaron que eramos positivo, se me vino el mundo abajo. Pensé en mi hijo, su esposa embarazada, mi nietita de 5 años que también contrajeron el virus, ¿cómo nos podía haber pasado?, ¡si nos cuidábamos tanto!, estábamos desconsolados", cuenta emocionada.

Cómo fue el tratamiento con plasma que le salvó la vida a Insaurralde

Cristina y su esposo integran los grupos de riesgo porque tienen 65 años. Desde el vamos, decidieron acatar la cuarentena y quedarse en su casa de Salto. Ella aún trabaja haciendo arreglos de costura, recibiendo y entregando los encargos en la puerta de su casa.

"Mi esposo fue a visitar a mi hermano Miguel, que vive en una quinta, y nunca imaginamos que el virus pudiera haber llegado allí, pero mi hermano ya estaba con síntomas como de gripe, o eso pensamos", recordó.

Días más tarde, su hijo Walter los visitó y le convidaron un mate sin pensar que ahí le transmitirían el virus a él. Después, él a su esposa embarazada y a su hija de 5 años.



Cristina y sus hermanos Juan Antonio y Miguel, y sus respectivas parejas, sus hijos y dos nietos, resultaron enfermos: en total unas 15 personas, entre ellas la nietita de Cristina, aunque solo debieron internarse los tres hermanos.

"Me colocaron el plasma; la primera dosis me levantó un poquito; cuando me dieron la segunda, al rato, era como si nunca hubiera tenido la enfermedad, tenía ganas de vivir", cuenta.

"El plasma me salvó la vida, es muy efectivo; mi hijo y mis sobrinos están esperando que pasen 14 días del hisopado negativo para poder donar", reconoce.

Por eso pidió que quien esté en condiciones de donar que done, "el plasma salva vidas, es una cosa que te revive, no afecta la salud del donante y da resultado".