Volvían en taxi desde Chile, quisieron evitar la cuarentena y los detuvieron en Luján

Cuatro mendocinos que volvían de Chile en Uber y en taxi fueron interceptados frente a la destilería de Luján de Cuyo el lunes a la noche y escoltados hasta los hoteles donde deberán cumplir con los 14 días de aislamiento obligatorio. Además, les secuestraron los vehículos y serán denunciados penalmente en el marco del operativo llevado a cabo por el Ente de la Movilidad Provincial (Emop).

Operativo en alta montaña. El EMOP secuestró dos vehículos que venian de Horcones. Intervino la Policía de Mendoza, se realizó la denuncia penal, y personal sanitario derivó a pasajeros y conductores a cumplir aislamiento obligatorio a los hoteles dispuestos a tal fin. pic.twitter.com/UOsgJJN86T — Ente de la Movilidad Provincial (@EmopMza) June 9, 2020

El director del Emop, Jorge Teves, explicó a MDZ que el operativo fue parte de los controles en el transporte de pasajeros entre Horcones y Uspallata que permiten seguir el rastro de las personas que ingresan a la provincia.

"Tres personas venían en un auto particular de un chofer de una aplicación y otra persona venía en un taxi. Los primeros iban a Guaymallén mientras que el pasajero del taxi iba a Capital. Fueron escoltados hasta la Terminal de Ómnibus donde fueron revisados por los médicos y luego se los acompañó a los hoteles donde deberán cumplir los 14 días de aislamiento obligatorio", explicó Teves.

"Los choferes también deberán cumplir con los 14 días de aislamiento y ya presentamos la denuncia penal. Ahora será la Fiscalía la que disponga qué imputación les corresponde a los choferes y a los pasajeros", agregó Teves.

El control, efectuado junto a funcionarios de @enteturismomza y @MinSaludMza, se realizó en el marco de la restricción territorial para todo tipo de transporte y vehículos particulares de la frontera hasta la localidad de Uspallata.https://t.co/HgntJOeRFi pic.twitter.com/kNIXRsTVMp — Ente de la Movilidad Provincial (@EmopMza) June 9, 2020

En este sentido, Teves aclaró que el error de los involucrados fue no realizar los trámites correspondientes con Cancillería para regresar al país. "Si hubieran cumplido con el protocolo no habría problema, pero no lo hicieron", indicó el funcionario.

Cabe destacar que la restricción para el transporte de vehículos particulares desde Horcones hasta Uspallata se dispuso a fines de mayo luego de que un hombre de nacionalidad boliviana diera positivo de coronavirus tras ingresar a la provincia en taxi desde Chile.

En aquel momento, el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, aclaró que ninguna persona que arribe a la provincia en calidad de repatriada podrá regresar si no lo hace a través del servicio de transporte dispuesto por la Provincia para tal fin.

“Las personas que deseen ingresar Mendoza deberán hacerlo mediante los protocolos establecidos por el Gobierno nacional y provincial, a través del traslado de vehículos autorizados para tal fin”, explicó Mema en aquel momento.

Los cuatro mendocinos que el lunes a la noche intentaron regresar a la provincia no cumplieron con estos protocolos e intentaron evitar la cuarentena. Es por ello que deberán afrontar una denuncia penal y cumplir con el aislamiento obligatorio durante 14 días en los hoteles dispuestos por el Gobierno provincial.