Ventas de 0 a 100: concesionarias ahora temen por faltantes de vehículos

Las ventas de vehículos cero kilómetro están registrando en lo que va de junio un incremento que ya se anticipaba en los últimos días de mayo, y con un piso de 30.000 patentamientos para el mes las concesionarias advierten que puede haber problemas de disponibilidad de los modelos más demandados.



En ese mismo sentido, el presidente de la Asociación de Concesionarias de Automotores (Acara), Ricardo Salomé, explicó que "la demanda en los primeros días de junio no sólo mantuvo si no que incrementó el buen ritmo de los últimos 10 días de mayo, cuando se produjo la apertura de los salones de venta en la mayoría del país".



"Calculamos que, de mantenerse así, podremos completar este mes con una base de 30.000 patentamientos, algo impensado hace algunas semanas", admitió el directivo de la entidad que nuclea a las concesionarias oficiales.



Por ese comportamiento no esperado del mercado, Salomé advirtió que "puede haber problemas de disponibilidad de vehículos en julio y agosto, por dificultades que ya existen en la reposición de los modelos más demandados y de los segmentos que son tope de gama".



Distintos actores del sector explicaron que el "inesperado crecimiento de ventas responde a un conjunto de factores que se advierten tras la reapertura" de las concesionarias en los últimos diez días de mayo, en una flexibilización del aislamiento por la pandemia del nuevo coronavirus.





Entre esas razones se menciona la existencia de una demanda contenida durante dos meses, las pocas alternativas de inversión por la coyunutura macroeconómica, los precios en dólares relativos más baratos y las promociones agresivas de las marcas.



En ese sentido, también llama la atención que la falta de instrumentos de financiación no permite contar con un crecimiento mayor en la ventas, por lo que se espera que puedan avanzar las tratativas con el gobierno para generar en el corto plazo un programa de incentivos para el sector.



Pero mientras tanto, y en el actual contexto, la preocupación del sector está en el segmento que se nutre de los modelos de importación, por lo que el pedido del sector es lograr un mayor agilidad en el ingreso de unidades.





Por su parte, las automotrices salieron de las restricciones del aislamiento social con la necesidad de recuperar volúmenes de ventas pre pandemia, y lo están haciendo a través del denominado "dólar auto", el financiamiento a tasa cero, y los ya clásicos descuentos y bonificaciones en una amplia gama de marcas y modelos.