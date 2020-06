Se filtra el logo y el nombre del nuevo Call of Duty

Un usuario de Twitter llamado James Kiwami acaba de filtrar una imagen que desvela el nombre, el logo y la ambientación del nuevo Call of Duty. Según la imagen publicada por esta persona, el nuevo juego de la saga bélica de Activision se publicará bajo el nombre de ‘Call of Duty: Black Ops’. El logo hace referencia a documentos confidenciales y parece que estará ambientado en la Guerra Fría.

Esta información proviene directamente de la base de datos de PlayStation: se ha filtrado tanto esa imagen, como el nombre y otro tipo de datos numéricos como el código CUSA del juego. También se ha filtrado su nombre en clave: The Red Door ó The Breach. Aunque pueda parecer extraño utilizar otra vez el mismo título del juego de 2010, sería lo mismo que hicieron el año pasado con Call of Duty: Modern Warfare, que se titulaba prácticamente igual que el juego de 2007 que disparó la popularidad de la saga (Call of Duty 4: Modern Warfare).

Si miramos la imagen podemos ver que el subtítulo del logo, el ‘Black Ops’, aparece sobreescrito en una típica mancha de pintura que se utiliza en los documentos oficiales para marcar aquellos datos confidenciales que no pueden ser de conocimiento público. Además, tras el nombre del juego aparece superpuesto, con muy poca opacidad, el logo del FBI. En la esquina inferior izquierda se puede ver un documento con una fecha: 1976. Esto parece indicar que la ambientación de este Call of Duty: Black Ops está relacionada con la Guerra Fría.

El usuario que ha publicado esta imagen en Twitter asegura no saber si este juego se trata de un nuevo título con la ambientación anteriormente mencionada o si es un reboot del primer juego de la subserie Black Ops. Queda por ver si Activison realiza algún anuncio oficial en los próximos días para esclarecer estos detalles y dar más información acerca del juego.

Precisamente a finales del mes pasado varios insiders apuntaban a que este nuevo juego se llamaría 'Call of Duty: Cold War' y que se publicaría a principios de 2020. Quizás el nombre no indicaba el título comercial del juego, sino más bien una ambientación que encajaría con lo que aparece en el fondo de esta imagen filtrada. Esas informaciones se ampliaron posteriormente para detallar que el título comercial definitivo sería 'Call of Duty: Black Ops Cold War'.