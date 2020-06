Salidas habilitadas: miles de porteños salieron a correr

Miles de porteños coparon hoy plazas, parques y avenidas de la ciudad de Buenos Aires al habilitarse las salidas para ejercicio físico con distanciamiento social, en una nueva etapa del aislamiento por la pandemia del nuevo coronavirus, donde también abrieron los comercios de ropa y calzado con su correspondiente protocolo.

El frío en la Ciudad no impidió que miles de personas salgan a caminar, correr o andar en bicicleta y rollers en el inicio de estas salidas, como Daniel, de 69 años, que fue a trotar al Parque Centenario y dijo: "Tenía ganas de venir porque estaba esperando este día. Tendrían que haberlo hecho antes, pero fue muy positivo".

Las salidas fueron habilitadas desde la hora cero de hoy hasta las 8 y se reanudaron de 20 a 8 de mañana martes, este último el arco horario que regirá en lo sucesivo de ahora en más.

Iván y Eliseo, dos jóvenes que corrían con barbijo puesto, afirmaron que es la primera vez lo hacen: "Antes de la cuarentena no veníamos, pero hace tres meses que estábamos sentados y comiendo en casa, así que arrancar costó bastante".

El Parque Centenario, que tenía las rejas cerradas, se llenó de vecinos de la zona muy contentos, corriendo y caminando por la vereda, que se vio colmada y muchos optaron por correr directamente sobre la calle. Esta imagen de gente corriendo cerca del "verde" se repitió en Palermo, Recoleta y en muchas plazas y otros parques porteños.

Leandro, de 37 años, que fue a correr a Plaza Irlanda, aseveró: "Mientras todos respetemos los protocolos está todo bien. Toda la vida me entrené, y la verdad que la cuarentena me costó mucho". "Me cuido usando el barbijo al caminar hacia acá y no voy a tocar nada de la plaza, ni los bancos ni las rejas", agregó.

Según informó el gobierno porteño, en este nuevo permiso de salidas para ejercicio físico no se pueden hacer entre más de 2 personas, con distanciamiento mínimo de dos metros; el tapabocas no es de uso obligatorio mientras se realiza la actividad, se mantiene restringido el uso de las postas aeróbicas y no está permitido el traslado en auto o transporte público para hacer ejercicio.

No obstante, la gran afluencia de vecinos que llegaron a los parques y plazas porteños complicó mantener el distanciamiento mínimo de dos metros y se vio cómo la gente intentaba esquivarse.

Además de las plazas y parques, también se vio gente corriendo por avenidas porteñas como Angel Gallardo, Díaz Vélez, Gaona o Del Libertador.

Flavio, de 27 años y que fue al Parque Centenario con dos amigos, contó que "arranqué hoy con mucha motivación. Voy a tratar de mantener la distancia, no me quiero exponer al virus pero necesitaba salir".

Julieta y Victoria, dos jóvenes estudiantes de medicina, aseguraron que "estamos muy contentas, necesitábamos estirar las piernas, sólo hacíamos dos cuadras caminando para ir al supermercado". "No estaba viniendo a correr pero voy a empezar, voy a aprovechar esta oportunidad", reconoció una de ellas.

Julia, de 33 años, aseguró que "nunca había salido a correr en cinco años, pero voy a aprovechar". "Estar en cuarentena me gustó igual porque pude pasar más tiempo con mi hija cuando antes no podía por trabajo", agregó.

La explosión de runners en el perímetro del Parque Centenario, al igual que en otros parques, estuvo fiscalizada por personal de la Subsecretaría de Deportes de la Ciudad y de la Comuna 6, quienes trataron de que se mantenga el distanciamiento social requerido.

Celeste, trabajadora de la Subsecretaría de Deportes de la Ciudad que estaba fiscalizando en el parque, contó que "controlamos que la gente no venga con niños, nos acercamos de buena manera y se los recordamos".

Facundo, otro de los agentes del operativo del gobierno porteño, contó a Télam que "lo que buscamos es que la gente respete la distancia, que no se armen grupos y que no haya grandes aglomeraciones".

Marcelo, que es ciclista y llegó al Parque Centenario junto a su compañera Rita, dijo: "ojalá no pase nada malo con esta apertura, pero la verdad es que necesitábamos salir del encierro".

"Solemos ir en bicicleta hasta San Isidro o Tigre, pero ahora vamos a dar vueltas al parque. Algo es algo", aseveraron. Guido, que tiene 28 años y salió a correr por los bosques de Palermo, contó "mi cabeza lo necesitaba. Soy deportista y vivo en un monoambiente, es muy difícil el aislamiento".

En tanto, desde hoy también pudieron abrir sus puertas los comercios barriales (a excepción de los que están en zonas comerciales de alta circulación) de indumentaria y calzado, a partir de las 11 con medidas de higiene y distanciamiento, y sin probadores.

Atendieron según el número de documento: los días pares quienes tengan DNI par y los días impares quienes tengan DNI impar. Según informó el gobierno porteño, para el rubro de indumentaria el porcentaje de apertura fue de 72%, el de facturación un 25% y el cumplimiento del protocolo sanitario se observó en el 94% de los casos. En calzado, el porcentaje de apertura fue del 76%, una facturación del 25% y un cumplimiento del protocolo también de 94%.