Un nuevo fallecido en los barrios vulnerables de Buenos Aires

Un fallecido y 187 casos de coronavirus se reportaron en las últimas 24 horas en barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires, por lo que ascienden a 47 los fallecidos y a 5.068 los diagnósticos positivos, informó esta mañana la Secretaría de Medios del Gobierno porteño.



La tasa de letalidad en esos barrios (muertos por casos confirmados) es de 0,92%, según el reporte diario sobre la evolución del Covid-19, mientras que la tasa acumulada en la Ciudad es de 2.3%.



El barrio Padre Mujica (ex villa 31) de Retiro concentra la mayoría de los enfermos de coronavirus, con 1.616 casos, el barrio Padre Ricciardelli (ex villa 1.11.14) tiene 858 positivos; el barrio 21.24 de Barracas, 404; el barrio 20 de Villa Lugano, 165 y el barrio 15 (Villa Oculta), 96.



Las altas del día en estos barrios fueron 170, con un total acumulado de 2.256 sobre 5.068 positivos.



En esos cinco aglomerados las autoridades sanitarias de Nación y Ciudad llevan adelante el Programa Detectar que busca casos sospechosos de Covid-19 y sus contactos estrechos para aislarlos y evitar la propagación del virus.



En toda la ciudad de Buenos Aires, los casos de Covid-19 llegaron ayer a los 10.669 con 248 fallecidos, en una jornada que registró 14 nuevas muertes y 433 positivos, de acuerdo al reporte oficial que considera a los residentes en el distrito.



La tasa de letalidad entre los residentes en la Ciudad es de 2,3%, mientras ayer hubo 241 altas y suman 3.727 desde el inicio de la pandemia.



En tanto, con respecto a los no residentes, son 2.143 los casos positivos, 94 en el día de ayer, y 44 los fallecidos.



Con respecto a la ocupación de camas en el sector de la salud pública, son 110 las de terapia intensiva, 407 con casos moderados y 1.707 con enfermos leves.



Ayer se realizaron 1.182 hisopados, de los cuales el 36.6% resultaron positivos para Covid-19, y desde el inicio de la pandemia fueron 41.764 los testeos, con un 25,2% de diagnósticos de coronavirus.