Distanciamiento social: los grupos de riesgo deben seguir con licencias laborales

El ministerio de Salud de la Nación informó hoy la muerte de siete personas por coronavirus, lo que eleva a 615 la cifra de fallecidos por esta causa desde marzo pasado, y brindó detalles sobre las actividades permitidas y prohibidas en las áreas donde regirá el Distanciamiento Social.



Además, en el reporte diario sobre la evolución de la Covid-19 se subrayó que las personas que integran los grupos de riesgo deberán seguir en uso de sus licencias laborales independientemente de su lugar de residencia.



La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, trazó un panorama diferenciador entre las áreas en las que quedará dividido el territorio nacional a partir del lunes próximo.



"La mayor parte del país va a dejar el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y va a pasar al Distanciamientos Social Preventivo y Obligatorio (Dispo)", dijo la funcionaria.

La división fue anunciada ayer por el presidente Alberto Fernández y se basa en la diferencia epidemiológica que se observa en el país, dónde el 85% del territorio no cuenta con transmisión comunitaria de coronavirus.



Para acceder a la fase de Dispo, las jurisdicciones deberán demostrar que no tienen esa transmisión comunitaria, contar con un sistema de salud con "disponibilidad para dar respuesta a la demanda" y "que el tiempo de duplicación (de casos) supere los 15 días".



Vizzotti recordó que el "distanciamiento" se debe cumplir en "el departamento de residencia" y que es necesario que se sigan los protocolos y cuidados "muy estrictamente": se deberá insistir en guardar los 2 metros de distancia entre las personas, usar tapabocas, ventilar los ambientes, limpiar superficies, lavarse las manos y continuar con la higiene respiratoria.



La funcionaria llamó a "seguir manteniendo los cuidados" y una vigilancia que debe ser muy sensible para trabajar con el monitoreo del "tránsito interjurisdiccional". También dijo que el Consejo Federal de Salud trabajará en planes locales en materia educativa.





En las áreas dónde se mantiene el ASPO, las personas deberán seguir saliendo de sus hogares "sólo para cumplir con las actividades" consideradas esenciales. En ese sentido se subrayó que las personas que tienen condiciones de riesgo para su salud, estén en el área que estén, "deben continuar con las medidas" de aislamiento y que "continúan con sus licencias" laborales tal como al inicio de la pandemia.



Vizzotti además comentó que hoy una comitiva presidida por el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, funcionarios del Ministerio del Interior y de Salud, viajarán a Chaco para trabajar con los equipos de esa provincia para analizar la situación epidemiológica y trabajar en soluciones para limitar la transmisión comunitaria del coronavirus.



El total de casos de Covid-19 en la Argentina es de 20.197, con una tasa de incidencia de 44,5 casos cada 100.000 habitantes y 615 muertos, siete en las últimas horas.



Se trata de cinco mujeres, tres de 42, 84 y 95 años residentes en la ciudad de Buenos Aires, una de 79 años de la provincia de Buenos Aires y una de 48 años de Chaco; y dos varones, de 69 y 75 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires.