Anses: ¿qué pasa con los que todavía no cobraron el bono de los 10.000 pesos?

A días de comenzar el calendario de la segunda etapa de pagos del Ingreso Familiar de Emergencia, Anses informó qué pasará con quienes todavía no pudieron cobrar la primera parte. Es un grupo de personas formado por quienes tuvieron problemas con sus datos, tuvieron que apelar el rechazo inicial o decidieron cambiar el método de cobro.

Según explicaron desde Anses al portal Bae Negocios, estos beneficiarios recién cobrarán este mes, junio, aunque todavía no se conoce el calendario completo para el pago de los 10.000 pesos. Además, recordaron que sólo se les pagará a quienes fueron aprobados, tal y como sucedió en mayo.

Pero el órgano previsional adelantó que no habrá un cronograma diseñado para el pago a estos beneficiarios, si no que el lugar, la fecha y el método de cobro será informado directamente al interesado. Esto, remarcaron, se debe a que cada caso será analizado de manera particular.

Para seguir acompañando a los que más lo necesitan en el marco de esta emergencia sanitaria la Directora Ejecutiva de ANSES @FerRaverta anunció un nuevo pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)

Las personas que todavía no cobran fueron notificadas a través de un cartel que aparece en la página de Anses, y que remarca que el IFE "aún no fue liquidado" en la página de "consulta de trámite". Muchos ingresaron en este grupo al elegir la modalidad de cobro entre el 27 de abril y el 1 de mayo.

El refuerzo del IFE se comenzará a pagar la semana próxima a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Para acceder a este nuevo cobro no había que hacer ningún trámite nuevo, simplemente haber sido seleccionado en abril. Esto significó también que quienes no se inscribieron para el cobro inicial, no pudieron hacerlo para el refuerzo.

