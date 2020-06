Tucumán: habló el único testigo de la muerte del peón

Juan, el hermano del fallecido Luis Espinoza (31), contó este miércoles que la muerte del peón rural se produjo después de que llegaran policías vestidos de civil que venían dando golpes y disparando. Por el asesinato del hombre en Tucumán ya hay 10 detenidos, que habrían participado del hecho el 15 de mayo y luego habrían intentado ocultar el cadáver en una zona rural.

Aquel día comenzó como uno más de la cuarentena. Temprano, Juan y su hermano habían ido a cobrar el ingreso de emergencia en el correo de Monteagudo, un pueblo de la zona. De vuelta, a caballo, vieron que se acercaban con actitud agresiva unos hombres sin uniforme.

"Yo me caí del caballo y él se volvió para ayudarme. Cuando vio que me estaban golpeando, les dijo que pararan. Después no lo vi más. Recién al otro día vimos la sangre", contó Juan (38) en diálogo con TN.

Por defender a su hermano, los agentes empezaron a pegarle a Luis, un trabajador rural analfabeto que era padre de 6 niños. Y lo mataron de un balazo, mientras que Juan quedó en un descampado.

Juan no supo que su hermano había fallecido hasta mucho después. En tanto, los oficiales "descartaron" el cuerpo en un barranco, en el límite con Catamarca.

—Hay que investigar. Por ahí hay más cuerpos de personas que han desaparecido— aventuró Juan.

Protestas y sumarios

Conforme avanzaba la investigación, se supo que la bala que mató a Luis salió del arma del oficial José Morales. También están detenidos el subcomisario Rubén Montenegro, los sargentos Víctor Salinas y René Ardiles; los cabos Miriam González y Claudio Zelaya y el agente Esteban Rojas González. A ellos se les sumó un civil, Álvaro Rojas, y el empleado de seguridad municipal Sergio Santillán.

En Tucumán se realizaron marchas para pedir el esclarecimiento del caso, y se denunció que había agentes de la Policía Federal fotografiando a los manifestantes. Por eso la Ministra de Seguridad, Sabrina Frederici, aclaró hoy que estos efectivos ya están en proceso de sumario.