Qué proponen los dueños de las canchas de fútbol 5 para que regrese la actividad

Las canchas de fútbol 5 en Mendoza explotan todo el año. Los futbolistas amateurs que despuntan el vicio con sus amigos o amigas de lunes a lunes, con frío, calor, llueva o caiga nieve, están desesperados. La pandemia les quitó el sagrado ritual de juntarse con su equipo a patear un rato.

Y los dueños de los predios donde esta actividad se desarrolla, tienen una preocupación más grande. Porque no se trata solo del placer de abrir las canchas y ver disfrutar a quienes por un rato, se creen Messi, Ronaldo o Neymar... Se trata del plato de comida de sus familias, de su principal ingreso en la mayoría de los casos. No abren, no tienen un peso. Literalmente. Y encima, no paran de pagar impuestos y servicios. Una situación insostenible para ellos.

Y, por como viene la mano con el coronavirus, parece que las actividades deportivas grupales van a ser de las últimas en regresar. Pero no se resignan. Ni los que juegan, ni los que intentan recuperar su fuente de trabajo.

Por esto, se organizaron en una asociación y hasta tienen armado un protocolo para poder abrir nuevamente, después de más de 2 meses parados.

Mauricio Converti, de Al Toque, un predio del departamento de Godoy Cruz, habló en representación de los dueños de todas las canchas de Mendoza y contó que enviaron el protocolo el 14 de mayo al subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, y aún no tienen respuestas. "Sabemos que es difícil la situación y no exigimos la reapertura de un día para el otro, pero necesitamos que se tenga en cuenta el tema impuestos porque estamos pagando como si estuviéramos desarrollando la actividad. Necesitamos algún tipo de ayuda para poder subsistir y no terminar cerrando los predios", reconoció.

Respecto al protocolo, manifestó que "está bastante bien armado". Y detalló: "Se coordina el ingreso de los jugadores, clientes. Tienen que venir cambiados, tienen que esperar que salga la gente que está antes en la cancha donde les toca jugar. La mayoría de los predios tienen varias canchas y la idea es que no haya cortes simultáneos para que no haya cruces entre personas de distintas canchas. Obviamente se va a contar con alcohol en gel y se van a desinfectar los arcos y las pelotas. Y los vestuarios solo se utilizan como baños, no se puede cambiar nadie ahí".

El protocolo completo:

Protocolo Seguridad by Federico Lemos on Scribd

Efecto colateral

Converti explicó que uno de los problemas más grandes que han tenido desde que tuvieron que cerrar los predios, allá por los primeros días de marzo, han sido los constantes robos.

"Hay muchos predios que ya no tienen nada. Les han robado desde las redes y pelotas, hasta elementos como pancheras y frezzers", reconoció otra fuente.

"Canchas Unidas"

Un efecto positivo para el sector es que entendieron que, como cualquier rubro, deben unirse. Obligados por la pandemia y por la crisis, formaron "Canchas Unidas Mendoza", una asociación en donde buscan encontrarle una salida a la situación a través de un mensaje claro: #QueVuelvanLasCanchas.

"Nos hemos unido con los dueños de todos los predios de la provincia con la idea de intercambiar opiniones y salir adelante en este momento. Hacemos videollamadas y estamos en permanente contacto. A nivel nacional también nos hemos unidos con algunos representantes por cada provincia", expresó.