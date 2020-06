Sony se la juega y ofrece dos juegos impresionantes gratis para julio

Estamos a punto de cerrar el mes de junio, así que va siendo hora de descubrir los juegos de PS Plus de julio de 2020. Este mes, los suscriptores del servicio online de PlayStation podrán descargar gratis Rise of the Tomb Raider, NBA 2K20 y el juego de PlayStation Talents Nubla 2. Pero ojo, porque la cosa no acaba ahí.

Este mes Sony celebra el 10º aniversario de PS Plus, y han decidido incluir un par de extras como agradecimiento por estos diez años. Además de los juegos mencionados, en julio de 2020 los suscriptores de PlayStation Plus podrán descargar gratis un cuarto juego, Erica, y obtener un tema para PS4 por tiempo limitado. Los días 4 y 5 de julio podés probar PS Plus gratis para descubrir si merece la pena, por si aun no lo tenés.

Además, Sony ha publicado el vídeo narrado con la voz de Roberto Encinas (Nathan Drake en la saga Uncharted), conmemorando los diez años de PS Plus y algunos de los juegos de PS4 relevantes que han acompañado al servicio.

Hoy PlayStation Plus cumple 10 años uD83CuDF82 Celébralo con un juego del mes adicional, un tema gratuito de PS4 y échale un vistazo a cómo ha sido esta década con #PSPlusuD83CuDFAEuD83DuDC49https://t.co/OQrtD2eRxZ pic.twitter.com/KjBnEEwLMf — PlayStation Plus ES (@PSPlusES) June 29, 2020

Y, por si os interesa, a continuación os dejamos una infografía con algunos datos bastante interesantes sobre estos 10 años de PS Plus. Recordad que también tenemos un reportaje repasando los 10 mejores meses del servicio en esta primera década.

Pero vamos a lo que nos interesa hoy: los juegos de PS Plus de julio de 2020. Si no los conocéis, a continuación repasamos de forma breve los cuatro juegos que los suscriptores pueden descargar gratis este mes.