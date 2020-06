PlayStation 4: todos los juegos que llegarán las próximas semanas

Ya estamos llegando a mitad de año y como cada mes de junio, a pesar de no haberse celebrado el E3, se han anunciado multitud de juegos y fechas de lanzamiento, por lo que es un buen momento para repasar cómo queda el calendario de PS4 para las próximas semanas y meses, antes de la llegada de su sucesora, PS5.

Los lanzamientos más destacados para PS4 en los próximos meses

Assetto Corsa Competizione - 26 de junio

Little Town Hero - 26 de junio

Iron Man VR (PSVR) - 3 de julio

CrossCode - 9 de julio

F1 2020 - 10 de julio

Sword Art Online: Alicization Lycoris - 10 de julio

Rocket Arena - 14 de julio

Ghost of Tsushima - 17 de julio

Rock of Ages 3: Make & Break - 21 de julio

Skater XL - 28 de julio

Destroy All Humans! Remake - 28 de julio

Samurai Shodown NeoGeo Collection - 28 de julio

Fairy Tail - 30 de julio

Fast & Furious Crossroads - 7 de agosto

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning - 11 de agosto

Pathfinder: Kingmaker - 18 de agosto

PGA Tour 2K21 - 21 de agosto

Remothered: Broken Porcelain - 25 de agosto

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered - 27 de agosto

Wasteland 3 - 28 de agosto

Captain Tsubasa: Rise of New Champions - 28 de agosto

Mafia: Definitive Edition - 28 de agosto

Project CARS 3 - 28 de agosto

Windbound - 28 de agosto

Iron Harvest - 1 de septiembre

Everspace 2 - 2 de septiembre

WRC 9 - 3 de septiembre

Marvel's Avengers - 4 de septiembre

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 - 4 de septiembre

13 Sentinels: Aegis Rim - 8 de septiembre

Port Royale 4 - 25 de septiembre

Ary and the Secret of Seasons - septiembre

Crash Bandicoot 4: It's About Time - 2 de octubre

Star Wars: Squadrons - 2 de octubre

DIRT 5 - 9 de octubre

FIFA 21 - 9 de octubre

Trails of Cold Steel IV - 27 de octubre

XIII Remake - 10 de noviembre

Cris Tales - 17 de noviembre

Cyberpunk 2077 - 19 de noviembre

Little Hope - otoño

Assassin's Creed Valhalla - 2020

Outriders - 2020

Babylon's Fall - 2020

Dying Light 2 - 2020

AWAY: The Survival Series - 2020

Empire of Sin - 2020

Twin Mirror - 2020

Psychonauts 2 - 2020

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga - 2020

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers - 2020

Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine - 2020

Yakuza: Like a Dragon - 2020

Biomutant - 2020

Gods and Monsters - 2020

Watch Dogs Legion - 2020

Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 - 2020

Project Awakening - 2020