Crash Bandicoot 4: tráiler, gameplay y fecha de lanzamiento

Se hizo oficial la llegada de Crash Bandicoot 4: It's About Time tras varios días de filtraciones en la red. La nueva aventura del marsupial de Activision ya se ha anunciado de forma oficial con un espectacular tráiler de la mano de Toys For Bob, autores de Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.

El anuncio nos ha dejado con las primeras imágenes en movimiento oficiales de Crash Bandicoot 4. El juego girará en torno a las llamadas máscaras cuánticas y los viajes en el tiempo.

"Crash se está tomando un descanso explorando su isla en su época, 1998, cuando encuentra una misteriosa máscara oculta en una lejana cueva, Lani-Loli". "La máscara es una de las Máscaras Cuánticas y aparentemente conoce a Aku-Aku, ¡el amigo de Crash! Con el regreso de las Máscaras Cuánticas y la aparición de un Rift Cuántico cerca de nuestros héroes, ellos han decidido valientemente atravesar diferentes tiempos y dimensiones para detener al responsable".

La saga Crash Bandicoot regresa con un nuevo título y respetando toda la acción clásica de sus plataformas. Además, aquellos que lo compren de forma digital recibirán aspectos exclusivos.

Crash Bandicoot 4: It's About Time llegará el próximo día 2 de octubre a PlayStation 4 y Xbox One. Además, según se puede ver en la portada de Xbox, también sería jugable en la nueva Series X, pero por el momento no está confirmado. Recordemos que la consola de Microsoft posee el sistema Smart Delivery que evita que tengamos que pagar dos veces por el mismo juego para acceder a sus mejoras en la nueva generación.