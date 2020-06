Desubicados crean pánico sobre el coronavirus con bromas groseras por Whatsapp

Se trata de personas inadaptadas que, sin considerar que el mundo vive una pandemia que marca una situación global sin precedentes, y por la cual crece la preocupación día a día, generan fake news, falsos contenidos y los viralizan con el fin de hacer bromas, confundir o asustar a la gente.

Algunos de los mensajes que circulan.

"Siento indignación. Me llegó uno de los mensajes y me lo creí. Tengo familiares en San Carlos y me asusté muchísimo, hasta que mi hijo me hizo notar que en realidad hacían una broma con el miembro masculino", comentó una mujer que envió a MDZ una captura de pantalla con uno de los mensajes.

Esta costumbre ha tomado fuerza en el Valle de Uco, donde últimamente se reciben todo el tiempo mensajes de este tipo que para algunos son graciosos, pero para quienes no notan la chanza son elementos que producen pánico y desinformación. Según detalla el informativo local El Cuco Digital, lo que circula es una serie de cadenas falsas que alertan sobre la confirmación de casos positivos de Covid-19 en diferentes departamentos de la región y en los “nombres” de las personas supuestamente infectadas, esconden frases chabacanas y soeces.

Otro texto desubicado.

Son muchos los que no captan la broma a primera lectura del mensaje, y lo comparten a otros, multiplicando así la falsa información.

“Yo publique uno de los mensajes en mi estado y ahora estoy pidiendo disculpas a mis contactos que lo leyeron porque lamentablemente lo hice sin antes esperar ver si era cierto", dice otro testimonio. "Que no se presten a hacer semejantes estupideces porque estamos todos bastantes estresados como para que salgan estúpidos a decir que hay casos acá en San Carlos. Mil disculpas porque me tomaron de tonta”, confesó a la periodista Fabiana Quiroga una sancarlina que cayó en la trampa.

Teniendo en cuenta este sinfín de “graciosos” que seguramente continúen generando este tipo de contenidos, el director regional del Ministerio de Salud en Valle de Uco, Rodolfo Guillén, pidió a la gente que “no haga caso a las cadenas de WhatsApp y de redes sociales; que se maneje con información oficial”.

En este sentido, Guillén apeló “a la responsabilidad de no hacer trascender estas cadenas que por ahí parecen que son un chiste, pero he visto gente que se asustó mucho con estos casos que mandaron ayer”.

“Siempre la única recomendación es manejarse con información oficial”, insistió el funcionario del Gobierno provincial, y añadió para cerrar: “Nosotros apenas tengamos casos positivos vamos a salir a informarlos; acá nadie quiere ocultar nada".

Canales oficiales de comunicación sobre Covid-19

www.mendoza.gov.ar/coronavirus/

www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19

– Para consultas, 0800 800 26843 (COVID)

– Las denuncias por incumplimiento de la cuarentena se deben realizar a través de la aplicación móvil 148 Mendoza o de www.mendoza.gov.ar/consultas. En este caso, es importante que la denuncia se realice por una sola vía, para evitar que el caso ingrese por vías diferentes.