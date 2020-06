Cómo funciona el plasma, el tratamiento "milagroso" contra el Covid-19

Hasta que se encuentre la vacuna contra el coronavirus, el plasma de pacientes recuperados se posiciona como el tratamiento más eficaz para combatir la Covid-19.

Según los expertos, es el único realmente efectivo a la hora de combatir la enfermedad que causa el coronavirus, y actualmente es fundamental conocer cómo funciona y quiénes pueden donar este recurso tan escaso.

El presidente de la Asociación Médica del Hospital de Clínicas, Luis Sarotto, explicó todos los detalles de este tratamiento revolucionario que ya salvó vidas, y se utilizó en casos como el del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

En una entrevista con el portal Infobae, el doctor Sarotto contó que ya hace un siglo se realizó en Argentina la primera transfusión de sangre citratada, y que actualmente el tratamiento se utilizó primero en los países más golpeados por el coronavirus.

En EEUU, el lugar más afectado del mundo, se impulsó fuertemente el tratamiento con plasma sensibilizado inmune, "que surgió por la carencia de un tratamiento que revirtiera la historia natural de la enfermedad", según explicó el galeno.

Sarotto recordó algunas experiencias negativas con los tratamientos, como la hidroxicloroquina, que "pasó de ser un ángel a convertirse en un demonio". "También, se pensaba que los antivirales podrían ser la solución, porque al principio venían muy bien, pero después se convirtieron en un 'ni'", agregó.

El plasma funciona traspasando uno de los anticuerpos que se generan cuando el organismo se enfrenta con una enfermedad viral: la inmunoglobulina G (IgG). "Cuando es extraída de la sangre a través de la plasmaféresis, la persona contagiada de COVID-19 recibe una transfusión que le brinda un número de anticuerpos muy importante, antes de que su organismo los haya podido fabricar", contó el médico.

Según remarcó, el tratamiento no sirve en los casos más graves. "Lo importante es darle el plasma al paciente que se interna con algunos criterios de gravedad de mal pronóstico -por comorbilidades o enfermedades asociadas- o que ya tiene disnea o fiebre, y cuyos resultados de laboratorio indican que se trata de un paciente de alto riesgo", explicó.

Para donar plasma, los requisitos son varios: Ser mayor de 18 años y menor de 65, no tener enfermedades graves asociadas, no tener enfermedad cardiovascular severa y no haber tenido embarazos. Otras limitaciones son que los donantes no tengan tatuajes, la "promiscuidad sexual", por drogas, por ser mayores de 65 años, por haber tenido infartos, por tener obesidad, por comorbilidades, por tener alto riesgo de enfermedades infecciosas y por muchos otros impedimentos, que incluyen a las mujeres que tuvieron hijos.

