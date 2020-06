Cada vez más gente busca irse a pasar la cuarentena a Mar del Plata

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, tuvo que endurecer las condiciones de ingreso a la ciudad de Mar del Plata.

El blindaje fue su reacción a un caso concreto y grave: un joven cordobés con coronavirus burló los controles con un documento falso para ver a su novia.

Sin embargo, según publica Ámbito Comercial, el problema es mayor, ya que el municipio rechaza en las rutas 150 autos por día, ya que sus conductores (provenientes desde distintos puntos del país) presentan documentación que presuntamente no es real.

Se trata de personas que quieren pasar la nueva etapa de cuarentena en Mar del Plata, aunque no vivan allí. Para enfrentar esta modalidad, desde ahora, "todo no residente de General Pueyrredón proveniente de lugares con circulación viral que quiera ingresar por motivos de fuerza mayor, no sólo necesitará el certificado de circulación nacional, sino que además deberá solicitar una autorización de la Secretaría de Seguridad".

Todo NO residente de General Pueyrredon, proveniente de lugares con circulación viral que quiera ingresar por motivos de fuerza mayor, no sólo necesitará el certificado de circulación nacional, sino que además deberá solicitar una autorización de la Secretaría de Seguridad. pic.twitter.com/ZdlXTf3n0K — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) June 25, 2020

Así lo contó Montenegro en Twitter. "Desde allí, realizaremos una exhaustiva verificación de la documentación para poder acreditar el motivo real por el que viene a nuestra ciudad", agregó el intendente.

La autorización de parte de la Secretaría de Seguridad local deberá realizarse con 96 horas de anticipación y tendrá carácter de declaración jurada. Este requisito se suma a la exigencia ya existente de realizarse un hisopado al llegar a la ciudad o contar con un PCR negativo realizado en las últimas 24 horas. En caso contrario, se ordena el aislamiento por "14 días en un hotel al ingresar".

"Queremos ser respetuosos con las cuestiones humanitarias, pero la situación nos demanda ser cada vez más estrictos para seguir cuidando a los vecinos y que los irresponsables no arruinen todo el esfuerzo que venimos haciendo", agregó el intendente Montenegro.