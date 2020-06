Las universidades nacionales ya se preparan para la pospandemia

Si algo está claro para todas las unidades académicas del país es que la pandemia dio por tierra con todo lo que habían organizado para este año académico y sobre la marcha debieron improvisar para que no se viera afectado lo más importante: el cursado de los estudiantes y las mesas de exámenes.

En este marco particular, las universidades nacionales ya trabajan en el diseño de una nueva forma de estudiar, que aprovecha la experiencia virtual de la cuarentena y le suma algunas clases presenciales.

Los responsables de varias casas de estudios ubicadas en las provincias coinciden en que el sistema de educación virtual llegó para quedarse, por lo cual deben adaptar los reglamentos para impartir clases y tomar exámenes.

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) se encuentra readecuando el segundo semestre bajo la modalidad virtual. Según las autoridades, en la medida que vaya habilitándose la presencialidad, se contempla ir retomando las prácticas en laboratorios, profesionales y socioeducativas, informaron fuentes de la facultad.

"A pesar de la incertidumbre generada, la UNCuyo pretende consolidar los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de clases mediadas por las TICs, complementándolos con la actividad presencial. Es decir, avanzar en la implementación definitiva de un modelo mixto", dijo Dolores Lettelier, secretaria Académica.

Para Jorge Abraham, secretario de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de la UTN-Regional Mendoza, "prevemos que en la pospandemia habrá tareas muy específicas y presenciales. Nuestras carreras son ingenierías e implican la manipulación de instrumentos específicos; en ingeniería civil se necesita medir las cosas en el campo; lo mismo sucede en electrónica".

"Las videoconferencias son cotidianas y estamos tomando exámenes de manera remota. En este tiempo de cuarentena se han recibido unos 16 ingenieros en distintas carreras en forma virtual; es un hecho histórico", detalló Abraham.

La Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) está cerrada, pero las clases virtuales continúan.



“El regreso a nuestra universidad será paulatino y gradual. En una primera instancia seguramente, por lo que nos aconsejan, no habrá atención al público y tendremos una capacitación para el manejo de objetos y todas las medidas preventivas”, dijo el rector Héctor Paz.



En esa unidad académica se elaboró la Guía de la UNSE sobre Medidas de Salud y Seguridad para la Vuelta al Trabajo, con un protocolo para preservar la salud e integridad de los trabajadores en el ámbito universitario. En el ingreso a la sede central se instaló un “Corredor Sanitizante”, desarrollado por el equipo de investigación del Departamento de Mecánica de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías que permite higienizar manos, calzados y elementos personales, es automático, bidireccional y de uso voluntario.



En Chubut, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco anunció que tomará exámenes virtuales.



La delegada académica Susana Lauriente dijo que "la virtualidad llegó para quedarse y adaptamos los reglamentos. El sistema de videoconferencia se usaba antes de la pandemia y se amplió para defender las tesis finales o en el área de extensión”.



En Bahía Blanca, el rector de la Universidad Nacional del Sur (UNS), Daniel Vega, resaltó que "las nuevas herramientas, el asesoramiento de la Comisión Asesora de Educación a Distancia de la UNS y el compromiso del personal hicieron posible la creación de alrededor de mil aulas virtuales para darle continuidad a los estudios".



En 2019 en esa casa de estudios se crearon la Comisión de Transformación Digital y la Dirección de Educación a Distancia. "Esto logró ampliar las fronteras geográficas de la institución y su rol como elemento democratizador de la educación superior", destacó Vega y confirmó que "muchas cátedras mantendrán la modalidad a distancia, un formato semi-presencial y permitirá diversificar la oferta académica de la UNS".



La Universidad Nacional de Jujuy retornó a la Fase 1 de aislamiento y suspendió “algunas actividades administrativas que se habían recuperado junto a un cronograma de toma de exámenes presenciales con protocolos específicos”, dijo el rector Rodolfo Tecchi.



En relación a la finalización del primer cuatrimestre expresó que “cada cátedra decide hasta donde puede hacer evaluaciones virtuales o evaluar el proceso y desempeño de los alumnos. Muchos no pudieron sumarse a las clases virtuales, esperaremos a recuperar algún grado de presencialidad para saldar esos casos”.



En la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) también se trabaja en la “prioridad de la modalidad virtual y mudar la presencialidad como opción para consultas y profundizaciones temáticas”, dijeron a Télam fuentes de la institución.



La Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) confirmó que los actos de colación serán virtuales. El rector Oscar Alpa declaró que "estamos apuntando a retomar la actividad administrativa, en un proceso que será lento, pero retomará su ritmo habitual, en lo que académico analizamos alternativas para retomar en primera instancia lo teórico".



La Universidad Nacional de Río Negro adaptó los contenidos de las carreras al campus virtual y para ello, los docentes recibieron capacitación y se mejoraron las herramientas y recursos tecnológicos para garantizar los estándares de calidad de la educación superior. Desde esa casa de estudios explicaron que se dictan clases con el inconveniente que buena parte del alumnado no cuenta con acceso a internet.



Esa universidad se sumó a su programa de becas la Asignación Estímulo a la Educación Bimodal, que otorga asignaciones para el acceso a clases virtuales.