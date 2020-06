Coronavirus: son falsas las teorías de este video viral durante una marcha anticuarentena en el Obelisco

Circuló en Facebook y Twitter un video de un hombre en el Obelisco que, en el marco de una movilización “anti-cuarentena”, repite muchas de las teorías conspirativas que fueron desmentidas por fact checkers de distintos países del mundo. Las afirmaciones que realiza son falsas.

La publicación ya tiene más de 2 millones de visualizaciones y fue compartida 250 mil veces (ver acá, acá y acá) en Facebook, según la herramienta CrowdTangle, que se usa para medir el alcance de un contenido en la red social. Muchas cuentas que compartieron el contenido son páginas religiosas del país (ver acá) y de Latinoamérica (ver acá). Acá presentamos una verificación a las frases verificables del video.

1) “En EE.UU. les pagan [a los médicos] US$ 13 mil para decir que se enfermaron de COVID y US$ 39 mil para meterle el ventilador ese, el respirador artificial”. FALSO.

Chequeado se comunicó con Politifact, un sitio de factchecking de los Estados Unidos, desde donde advirtieron que hace casi 2 meses verificaron esa frase. “Los montos en dólares son extra por paciente en esas situaciones, pero no hay evidencia para decir que los médicos fabrican los casos de COVID-19 para obtener dinero”, explicó la editora general de Politifact, Katie Sanders, a este medio.

En esta nota (titulada “A los hospitales se les paga más por incluir a los pacientes con COVID-19”) Politifact explica: “El gobierno federal ha decidido pagar más a los hospitales por el tratamiento de pacientes con COVID-19. Pero no es una ganancia inesperada contrariamente a la forma en la que sugiere el titular. Y no hay indicios de que los hospitales estén sobreidentificando a los pacientes con COVID-19. En todo caso, la evidencia sugiere que la enfermedad está siendo subdiagnosticada”.

Medicare es el programa de seguro de salud del gobierno de los Estados Unidos para personas mayores de 65 años o para quienes tienen discapacidades, insuficiencia renal permanente o esclerosis lateral amiotrófica. Esta institución otorga a los hospitales un “complemento” del 20% al pago regular para pacientes con coronavirus.

“Es el resultado de la Ley CARES, la más grande de las 3 leyes federales de estímulo promulgadas en respuesta al coronavirus, que se promulgó el 27 de marzo”, indica Politifact, y cita a Joseph Antos, académico en atención médica del American Enterprise Institute, quien indica que nada de esto es “un escándalo” sino que “el Congreso agregó el 20% porque los hospitales han perdido ingresos por la atención de rutina y las cirugías electivas que no pueden proporcionar durante esta crisis, y porque el costo de proporcionar incluso servicios de rutina a los pacientes con COVID ha aumentado”.

Respecto del costo por paciente, existe un análisis publicado el 7 de abril último por la Kaiser Family Foundation, una fuente global líder en información de salud, quienes estiman que el pago promedio de Medicare es de US$ 13.297 por una hospitalización menos severa y US$ 40.218 por hospitalización en la que un paciente es tratado con un ventilador durante al menos 96 horas.

2) “Esto [N. de la R.: la enfermedad COVID-19] es un trombo sanguíneo que no se arregla con ningún respirador artificial”. FALSO.

Contenidos como los de esta afirmación ya fueron viralizados en redes sociales y desmentidos por Chequeado en esta nota, donde Daniel Stecher, jefe de Infectología del Hospital de Clínicas, explicó: “La trombosis es un fenómeno común a muchas enfermedades, y la COVID-19 no es una excepción. Esto quiere decir que, además de muchas manifestaciones clínicas y patológicas, se agrega la trombosis. El tratamiento de la trombosis es el uso de anticoagulantes, como la heparina”.

También advirtió que esto no significaba que no se necesitarían los respiradores: “Los pacientes siguen necesitando respiradores por insuficiencia respiratoria y lo que se hace es agregar una estrategia terapéutica más, como es la anticoagulación”.

Además, en la guía elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación junto a la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva se explica: “Observaciones sugieren que las alteraciones de la coagulación y los fenómenos tromboembólicos son comunes en la enfermedad por COVID-19, pero no existe una demostración definida de que su frecuencia sea mayor que en otras infecciones”.

3) “Esto [N. de la R.: el hombre señala el barbijo que tiene puesto] tampoco te cura, al contrario: si te entra el virus supuesto te enfermás más rápido porque estás respirando tu anhídrido carbónico y no el oxígeno”. FALSO.

El anhídrido carbónico es una forma poco utilizada para referirse al dióxido de carbono.

Esta misma desinformación fue compartida miles de veces en redes sociales en distintas formas y ya fue verificada por Chequeado en estas notas (ver acá y acá). En las desinformaciones se indica que el barbijo produce hipoxia, que es el déficit de oxígeno en un organismo. Esto es falso.

“Los tejidos utilizados dejan pasar el gas y el oxígeno es un gas. Respiramos oxígeno mezclado con nitrógeno y espiramos CO2, que también es un gas. Si fuera cierto, los cirujanos que intervienen durante varias horas, estarían muertos y no sólo cansados”, señaló María Elisa Calle, experta en Epidemiología y Salud Pública y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, al medio español Maldito Bulo.

En esta frase, además, se nota una de las características claves de las teorías conspirativas, que es la contradicción. El hombre asegura en el video viral que el virus no existe, pero cuando habla del barbijo dice que tenerlo puesto hace que nos contagiemos más rápido. Si el virus no existiese, entonces no nos podríamos contagiar más rápido. Creer las 2 cosas a la vez es inconsistente.

Tal como explican los investigadores John Cook, Sander van der Linden, Stephan Lewandowsky y Ullrich Ecker en este artículo en The Conversation, “los teóricos conspirativos están tan empecinados en cuestionar la información oficial que no les importa si su sistema de creencias es internamente contradictorio”.

4) “El 5G es un genocidio”. FALSO.

Este es otro de los puntos que se repiten en las teorías conspirativas a nivel mundial desde que comenzó la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, no existe ninguna relación entre el 5G (siglas utilizadas para referirse a la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil) y el nuevo coronavirus.

Este punto ya fue desmentido por la misma Organización Mundial de la Salud (OMS). “Los virus no se desplazan por las ondas electromagnéticas ni las redes de telefonía móvil. La COVID-19 se está propagando en numerosos países en los que no existe una red 5G”, explicó el organismo en un comunicado titulado “Consejos para la población acerca de los rumores sobre el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2)”.

Además, en esta carta publicada en la revista científica The Lancet, un grupo de 27 científicos y científicas de diferentes países del mundo rechazan las teorías conspirativas acerca de la enfermedad, su propagación y su origen.

“El intercambio rápido, abierto y transparente de datos sobre este brote ahora se ve amenazado por rumores y desinformación sobre sus orígenes. Nos unimos para condenar enérgicamente las teorías de conspiración que sugieren que COVID-19 no tiene un origen natural. Científicos de varios países han publicado y analizado genomas del agente causal, el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2), y concluyen abrumadoramente que este coronavirus se originó en la vida silvestre”, escribieron.

Por último, las cadenas falsas que sostienen que hay una relación entre la propagación de la COVID-19 y la red de 5G también circularon en otros países, como Chile, México y España.

En el primer país fue verificado por Mala Espina Check, en el segundo por Animal Político y en el tercero por Maldito Bulo. Todos los chequeadores calificaron esta cadena como falsa.

Además, como explicó en esta nota el sector de Prensa del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), un organismo autárquico y descentralizado que funciona en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, “en la República Argentina los operadores actuales aún no han desplegado redes que utilicen dicha tecnología”.