Proponen un "certificado de inmunidad" para pacientes recuperados del Covid-19

Diputados de la Coalición Cívica y el PRO presentaron un proyecto de ley en el que se propone otorgar el "certificado de inmunidad" a las personas para que los pacientes recuperados del Covid-19 puedan salir a trabajar ya que consideran que estas personas no podrían contagiarse ni transmitirles el virus a otros.

"Es para que las personas que tuvieron contacto directo con el coronavirus, se han curado y que a través de estudios serológicos se detectaron sus anticuerpos, puedan demostrar que no son personas contagiosas y salir a trabajar”, detalló Lucila Lehmann, diputada de la Coalición Cívica y una de las autoras del proyecto.

El Senado no puede votar jueces y podría complicar el reemplazo en la Corte

La OPS pide a los países latinoamericanos que "no abran demasiado rápido"

La iniciativa dispone que la constancia de inmunidad se entregue cuando las pruebas clínicas y de laboratorio autorizadas por el Ministerio de Salud de la Nación demuestren con evidencia científica que el paciente ha adquirido el nivel de inmunidad necesario para repeler un nuevo contagio en el caso de que vuelva a exponerse al virus.



Ese certificado de inmunidad integraría el Programa de Emergencia Sanitaria que presentó el diputado radical Martin Berhonagaray para habilitar al portador (de Covid-19) a retomar su rutina laboral, a circular por la vía pública, con un alto grado de seguridad de que no se va a contagiar ni infectar a terceros.



Las obras sociales, mutuales, empresas de medicina prepaga, deberán brindar cobertura para realizar las pruebas clínicas y de laboratorio a los afiliados que encuadren en los criterios de segmentación definidos por las autoridades sanitarias.

"Estamos ante un escenario de recesión importante. Que esta pandemia no nos lleve a una de hambre y más muertos por la crisis económica. Esta es una herramienta racional que se puede utilizar y no hay ninguna explicación para no tenerla en cuenta", concluyó la legisladora Lehmann.