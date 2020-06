Las consecuencias del cierre de Latam Argentina: "Se volará menos, peor y más caro"

Después de 15 de años de operaciones en Argentina, la firma LATAM anunció hoy que dejará de operar en el país. La noticia sumó inquietudes entre los pasajeros que ya contaban con su ticket emitido. Por otra parte, esta partida dejará un tendal de desempleados.

Desde MDZ Radio conversamos sobre la situación de la aerolínea con un consultor aerocomercial, Franco Rinaldi, para saber cuál era la situación de la empresa que la llevó a tan drástica medida. Se trata de "la crisis más importante que se ha tenido en 100 años de historia de aviación civil-comercial", enmarcó el especialista que sin sorpresa alguna recibió la noticia. Durante el período de cuarentena no se ha podido volar en muchos países, pero en el caso argentino no ha despegado un sólo avión desde que se decretó el ASPO. A criterio de Rinaldi, "a esta situación hay que sumarle una serie de desacertadas decisiones que ha tomado el presidente Alberto Fernández junto a la Administración Nacional de Aviación Civil - ANAC- a cargo de la señora Paola Tamburelli, que han empujado a empresas con modelos económicos totalmente sustentables como es el caso de LATAM Argentina prácticamente al quebranto.

#AtenciónPasajeros: LATAM Airlines Argentina cesa operaciones en el país. LATAM Airlines Group y sus otras filiales seguirán operando las rutas internacionales a EE.UU., Brasil, Chile y Perú para conectar a Argentina con el mundo. Más información en: https://t.co/27kjNrFfRJ — LATAM Argentina (@LATAM_ARG) June 17, 2020

Si bien "la caída de la demanda en su peor momento alcanzó el 90%" , el consultor Franco Rinaldi apunta que "hay una buena cantidad de países donde jamás se interrumpieron a punto cero los vuelos comerciales como sucedió en Argentina". Aunque las medidas sanitarias apuntaban a cortar este medio de transporte como una forma de frenar la circulación del virus, "la posibilidad de trasladarse en tren o subte en el AMBA donde está el epicentro de la pandemia no se canceló" objeta Rinaldi.

Consecuencias del cierre de LATAM: "Se va a volar menos, peor y más caro.

Por un lado, el cierre de la firma LATAM implicará que va a haber "11 aeronaves menos cubriendo espacio aéreo argentino y volando doméstico" por lo que evidentemente se volará menos. Luego, se va a volar "peor" porque según explica el consultor aerocomercial "no hay ningún incentivo superior al de la competencia para brindar un buen servicio" y al no existir el principal competidor que tiene la aerolínea de bandera, el estímulo será menor. En cuanto al precio, el impacto es el mismo, al no haber competencia los pasajes serán más caros, por ejemplo, "cuando a Catamarca volaba solamente Aerolíneas Argentinas, llegó a tener sus precios más altos para volar a Catamarca que para volar a Miami".

Entre las consecuencias más severas que tendrá el fin de las operaciones aerocomerciales de LATAM son los 1715 empleos directos y "casi 3000 empleos indirectos que generaba la empresa" y que hoy se perdieron. En opinión personal del especialista, el clima de inseguridad jurídica que promueve el gobierno con la situación de Vicentín aceleró la decisión de LATAM de retirar su activos del país.