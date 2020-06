Escándalo entre dos intendentes por impedir la entrada a un hospital

El intendente del partido bonaerense de Castelli, Francisco Echarren, denunció que no pudo ingresar al vecino partido de Dolores para ver a su hijo recién nacido, y acusó a su par de ese distrito, Camilo Etchevarren, de montar un operativo policial para controlar que no estuviera escondido en el baúl de un auto.

Sin embargo, la Municipalidad de Dolores desestimó las acusaciones de Echarren y aseguró que "no había ningún motivo" para que el intendente de Castelli ingresara al distrito, ya que habría intentado hacerlo fuera del horario permitido.

"Presenté un amparo ante la Justicia para poder ingresar a la ciudad de Dolores; esta situación no solo viola mis derechos sino fundamentalmente los de mi hijo al no permitir que vea a su papá el primer día de vida", explicó Echarren (Frente de Todos) en declaraciones a la agencia de noticias Télam.

El jefe comunal de Castelli relató que ayer por la mañana, junto a su mujer, debió trasladarse al Sanatorio Regional ubicado en Dolores, y a las pocas horas nació Florentino, su segundo hijo. Para ingresar a la ciudad, Echarren presentó toda la documentación correspondiente, aunque horas después, cuando quiso volver a ingresar para ver al bebé y llevarle leche al hospital, "fue rechazada por orden estricta del intendente" Etchevarren (Juntos por el Cambio), argumentó.

"No tiene sentido. Si con la documentación pude entrar a las 7 y al rato con la misma me prohíben en ingreso, ¿cuál es el argumento?" cuestionó Echarren, por lo que resolvió regresar al municipio de Castelli, cuando "para mi sorpresa me advierten que la policía había recibido una orden de revisar los baúles de los autos porque creía que iba a querer ingresar con esta maniobra".

Echarren manifestó que "esa es la situación, y de un nivel de violencia institucional pocas veces vista", por lo que informó que resolvió recurrir a la vía judicial para "poder estar con mi hijo que hace mas de 30 horas que no puedo verlo".

Sin embargo, desde Dolores rebatieron los argumentos de Echarren. "No había ningún motivo que ameritara su ingreso. Si quería llevarle leche a su hijo, se la podía dar a la policía que seguramente se la iba a alcanzar al Hospital. No hay excusa para la actitud que tuvo. Todos los intendentes están cuidando la salud de su gente. Y eso es lo que hacemos en Dolores, con toda la gente, sin importar si es intendente o no", aseveró en declaraciones radiales Eduardo Vignolio, director de Prensa del municipio.

"Nos llamó muchísimo la atención porque no ha faltado oportunidad en los últimos años para que, por los medios y las redes, Echarren criticara el sistema de salud de Dolores. Evidentemente no confía demasiado en su Hospital Modelo. Hay algo que no cierra demasiado", argumentó el funcionario según publicó el portal Entrelíneas.