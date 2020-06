Sorprendente: el edificio en el que se habría inspirado Sony para diseñar su PlayStation 5

Asociar la arquitectura de un edificio real al diseño de una nueva consola se ha convertido en un clásico siempre que llega una nueva iteración por parte de Sony. De hecho, no han pasado ni unos días y ya se ha encontrado uno muy similar a la sorprendente forma de PlayStation 5, la nueva máquina que Sony presentó al mundo hace unos días.

Sea o no intencionado, la realidad es que desde PS2 no hay consola de Sony que no cuente con un parecido más que razonable con un edificio real. Así que hemos aprovechado para echar un vistazo al pasado y compararlas todas con los supuestos edificios en los que se los japoneses se habrían inspirado para darle forma.

PS2

PS3

PS4

PS5