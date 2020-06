Cómo entender tu carta astral: los mensajes que deberías interpretar

El mapa astral es la fotografía del cielo cuando nacemos, teniendo en cuenta que el día, mes y año, las efemérides astrológicas, nos dan posiciones de planetas, lo más conocido es la posición solar. Comúnmente a la posición del Sol lo llamamos como nuestro signo. El año y lugar de nacido da la diferencias con otras personas nacidas quizás en este lapso mensual; donde siempre se incluye a todos los nacidos bajo una misma posición solar.

La carta astral tiene tres elementos básicos: signos, casas y planetas. Los signos dan origen a las casas astrológicas,cuando se calcula la carta astral va a depender de la hora de nacido, del lugar donde se nace,esa ubicación es latitud y longitud donde se toman en grados, minutos y segundos, de pendiendo de estos datos la posición del ascendente y de las casas astrológicas van a variar en cada persona.

Los planetas si bien rigen un lugar en el zodiaco por cada signo, cuando se hace la carta astral, la posición varía dependiendo de esos datos de nacimiento.

El Sol rige a Leo.

La Luna a Cáncer.

Mercurio a Géminis y Virgo.

Venus a Tauro y Libra.

Marte a Aries.

Júpiter a Sagitario.

Saturno a Capricornio.

Urano a Acuario Neptuno a Piscis y Plutón a Escorpio.

Quirón a Sagitario Nodos y Rueda de la fortuna son lunares.

Si conocés estos simbolismos, podés introducirte al conocimiento de tu carta astral. Todos deberíamos conocer nuestra carta, para ir sacando las mejores posibilidades que existen en ella.

Por supuesto que para ser profesional, conocer como se levanta la carta astral, implica conocimientos básicos de matemáticas, capacidad para interpretar estos simbolismos, se debe estudiar, en distintos lugares del mundo existe facultades con títulos, para ejercer como profesional. También en Argentina existe cantidad de profesionales que se han preparado con la gran cantidad de bibliografía de grandes astrólogos . Es una profesión que requiere años de estudio. También hay institutos o profesores que enseñan con consciencia y capacitados por los años de experiencia.

De todas formas, quien estudia y se introduce en la astrología comienza a conocerse a sí mismo, lo que lo abre a un mundo interior profundo, a conocer leyes del universo, unirse y estudiar distintas disciplinas que amplíen las capacidades y potencialidades que tiene la astrología por si misma. Como los psicólogos que son asistidos por otros psicólogos, quien hace de la astrología su profesión tendría que ser asistido por terapeutas que lo ayude a su propio desarrollo.

"Personalmente he seguido la linea de astrología psicológica que sale de la predicción determinista, saliendo de la adivinicación. Al conocer las leyes superiores, el astrólogo responsable sabe que la elección final sobre su destino, es del consultante. La astrología orienta, guíano y determina. La guía consciente del profesional debe saber el momento de derivar a los especialistas, que hagan la tarea que corresponde, según sea el conflicto del consultante".

El universo está en movimiento constante, si hay una carta astral básica, pero también esta la carta heliocéntrica que se coloca el Sol en el centro y como se ven la Tierra, planetas desde esa posición, la carta Sideral que es como se ve en el presente el espacio sideral y hay una diferencia en grados con la posición de todos los planetas y casas astrológica, la revolución solar que es la carta de cumpleaños, las progresiones que es como avanzan los planetas en los años vividos y muchas otras técnicas más, que sirven de guía para conocer el estado del consultante.

En las redes existen muchas personas dando distinta información de un mismo evento, lo mejor es conocer cada persona su propia carta y sentir si lo que esta escuchando resuena en su interior, tener criterio a la hora de leer y escuchar. El humor es maravilloso por que nos da la oportunidad de conocernos mejor y reírnos de nosotros, para mejorar aquello que nos condiciona y no nos deja ser feliz. Personalmente me encanta el humor de @Fedecicyrulnik me río mucho de mi energía solar.

Cuando escribimos ciertos artículos para los medios los astrólogos tomamos la posición solar que tiene gran relevancia por que el Sol es el centro de nuestro sistema, en la carta es donde tenemos que centrarnos para cumplir con el pacto de evolución aquí en la tierra; esta posición solar que tenemos de nacimiento es la energía astral para aprender durante nuestra vida y sacarle la mejor versión para nosotros, fluyendo con el Universo.

A través de este link, la podés calcular.