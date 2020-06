Las dudas sobre los últimos dos brotes de Covid en Mendoza

En los últimos días se sumaron más de una decena de contagios en la provincia de Mendoza. Pese a los trabajos del equipo epidemiológico, aún no logran dar con el paciente cero en dos de los brotes más importantes que se registraron. Tanto en el caso del profesor de educación física como en el del trabajador de una bodega, el origen de la transmisión aún no ha sido confirmado. Sin embargo desde Salud aseguran que por ahora se trata de “brotes” con recorrido epidemiológico identificado y no de casos generados por circulación del virus.

“Está dentro de lo que se preveía que podía pasar. Ahora se está investigando el caso cero de cada brote”, explicaron desde Salud.

Ayer se constató que dieron positivo cinco personas vinculadas al hombre de 37 años que trabaja en una bodega de Maipú. Se trata de dos compañeros de trabajo y tres amigos del primer infectado. "Hay que determinar los contactos que han tenido, dónde estuvieron, con quién, etc", explicaron desde el Ministerio de Salud.

Pero lo que ocupa al comité epidemiológico es saber cómo fue que se contagió el primer empleado. Si bien manejan la hipótesis de que podría haber tenido contacto con un transportista, aún no hay nada comprobado y el nexo sigue sin confirmarse.

Algo similar ocurre con el otro brote que se registró la semana pasada. El martes 9 de junio se informó que un joven de 23 años con domicilio en Las Heras había dado positivo y se encontraba internado en el Hospital del Carmen. Luego se supo que su novia, su cuñado y su suegra también dieron positivo.

En ese caso todas las sospechas apuntan al suegro del profesor de educación física, el cual es camionero y en estos momentos se encuentra en Chile realizando un viaje. La intención de los responsables del Ministerio de Salud es hisoparlo apenas llegue a Mendoza con la intención de determinar si es el paciente cero.

Si ese resultado llegase a dar negativo se caería la principal hipótesis y por el momento no manejan ninguna otra para ese caso en particular.

Dónde están internados cada uno de los infectados:

Familia de Las Heras

Profesor de educación física (23) en el Hospital del Carmen

Novia del profesor de educación física (21) en el Hospital Lencinas

Suegra del profesor de educación física (40) en el Hospital Lencinas

Cuñado del profesor de educación física (22) en el Hospital Lencinas

Trabajador de bodega de Maipú