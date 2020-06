¿Podrán tener paz?: estos son los signos más peleadores del zodíaco

Todos conocemos a alguna persona enojona, esa que por cualquier cosa parece querer comenzar con una discusión, sin importarle si tiene razón o no. Muchas veces no lo hacen de malos, si no que es su forma de ser, y tampoco es que lo puedan controlar. Su mal carácter se nota en el primer instante en el que alguien hace algo que no les gusta o que les lleva la contra, y pueden mantener una mala cara durante horas.

Lo importante es saberlas identificar fácilmente, para evitar perder el tiempo en discusiones inútiles que no llevarán a ningún lado. Por otra parte, también sirve para ya tener listas algunas tácticas que harán que se calmen sin mayores inconvenientes, evitando así que se arruine por ejemplo una reuni´n familiar o toda una jornada de trabajo. Mirá en esta lista cuáles son los signos más peleadores del zodíaco.

Escorpio

Una de las características principales de los escorpio es la confianza que tienen en sí mismos. Por eso, si alguna vez toman una decisión que los afecta sólo a ellos, se enojarán bastante si alguien se las quiere cambiar. Son buenos peleadores y saben qué argumentos utilizar para pegarle al oponente donde más le duele y ganar así una discusión, así que si un escorpiano te dice "no es de tu incumbencia", mejor ni meterse.

Aries

Aunque no parezcan, los nacidos bajo el signo del carnero son bastante mandones, y les molesta muchísimo que no cumplan con sus peticiones. Por eso si alguien los ignora cuando les piden un favor o les dan una orden, el ariano montará en cólera y es capaz de llegar a hacer una escena. Además mantendrá una muy mala cara hasta que la persona de la que espera que haga algo, lo haga.

Leo

Probablemente los regidos por el Sol sean los más peleadores de todo el horóscopo. Son ciertamente las personas que menos disfrutan de que alguien les lleve la contra, ya que son líderes naturales y creen que todas sus decisiones son las más acertadas, pero en realidad cualquier motivo les viene bien para embarcarse en discusiones interminables que tendrán a veces mucha intensidad. Si vemos que un leo no está siendo razonable, lo mejor es alejarse.

Cáncer

Los cáncer pueden llegar hasta a tener fama de calmados, pero si alguien ofende a una persona que este quiere, o busca hacerle algún mal, conocerá su verdadera cara. Por defender a sus personas más queridas son capaces de hacer cualquier cosa, y esto incluye pelear incansablemente, y mantener discusiones interminables que sólo acabarán cuando la otra persona desista de su actitud beligerante.

Géminis

Los fascinantes géminis no discuten sin razón, pero sí son los que más discuten hacerlo. Aman poner en práctica complicados argumentos que buscan confundir a su oponente, y disfrutan muchísimo cuando ganan un enfrentamiento sin tener razón. Otra de sus características es que, cuando cree que está del lado de la verdad, muestre una terquedad absoluta, y no dé el brazo a torcer por nada del mundo.