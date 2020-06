Calculá tu número personal y descubrí qué te depara el futuro

¿Sabías que de acuerdo a tu fecha de nacimiento podrás conocer qué te depara el futuro? Es que de acuerdo, al año personal de cada individuo -para lo cual será necesario tener información sobre el día y mes de nacimiento- podrás obtener gran cantidad de datos de mucha utilidad para la toma de decisiones.

El número 4 corresponde al año 2020. ¿Cómo se obtiene este número? Sumamos todos los números hasta obtener un solo dígito.

2020

2+0+2+0= 4

El número 4 está marcado por una profunda espiritualidad y revisión personal para procurar apartarse del mundo y de todo lo material. Por tal motivo es considerado como uno de los números maestros en la numerología.

Este número está cargado de un profundo significado espiritual y de poder. Esa será la clave para los doce meses del año 2020, mantener un equilibrio permanente entre lo físico, lo emocional y lo espiritual.

Una tarea nada fácil si pensamos lo expuestos que estamos todas las personas a diario. No será una etapa para mantenerse aislados y retirados de los que nos rodean sino para abrir nuestro corazón.

Las relaciones amorosas no serán pasajeras sino que tendrán la tendencia a durar por mucho tiempo. No debe caerse en la trampa de la infidelidad ya que se terminará por perder a la pareja. Arriesgar todo por muy poca cosa no parecer ser una buena decisión.

El mayor compromiso será individual, con el corazón y con los principios.

Como dijimos, para conocer el año personal requerimos saber el día exacto de nacimiento, seguido del mes. Esta información se relacionará con la del año del cual queremos conocer el comportamiento de la numerología, en este caso el 2020.

Te damos un ejemplo: si naciste el 04 de diciembre (mes 12), deberás sumar estos números de la siguiente forma:

04+12= 16

Después deberás reducir el resultado a un solo dígito.

1+6= 7

El mismo procedimiento deberás realizarlo con el año 2020.

2+0+2+0= 4

El paso siguiente consiste en sumar la información obtenida de la sumatoria de la fecha de nacimiento con el resultado del año 2020. Recuerda que debe reducirse a un solo dígito.

7+4=11

1+1= 2

De lo anterior podemos concluir que el número del año personal de alguien que nació el 04 de diciembre es el 2. Este número representa la comunión entre lo físico y lo emocional.

Tu año personal y las características

1

En el año personal 1 nuevos proyectos personales que se abrirán paso en el 2020. Solo será necesario concentrarse en todas sus metas.

2

El año personal 2 es un año de mucha armonía y de crecimiento personal. Todas las cosas cambiarán para mejor.

3

En el año personal 3 se relacionará con muchas personas y sostendrá relaciones duraderas. Sin embargo, es un periodo de retrospección.

4

El año personal 4 es un periodo cargado por la perseverancia en la consecusión de todos los objetivos. Adicionalmente, será necesario cultivar la independencia personal.

5

Los nacidos bajo el año personal 5 tendrán la posibilidad de crecer espiritualmente.

6

En el año personal 6 será necesario desarrollar las habilidades de negociación para obtener el equilibrio en su entorno.

7

Una de las palabras clave para el año personal 7 será la planificación. Adicionalmente, será necesario que se realice un proceso de reflexión personal.

8

Buenas expectativas en el mundo de negocios para el año personal 8. Bueno para emprender nuevos proyectos.

9

El año personal 9 es un periodo apropiado para practicar la generosidad y hacer un balance personal.