Un argentino se niega a ser repatriado sin sus perros: "Ellos nunca me han abandonado"

Un ciudadano argentino se encuentra varado en Perú, donde la situación epidemiológica a causa del coronavirus es bastante grave, pero se niega a ser repatriado si no puede traerse a sus perros.

Michael Graef es un joven misionero que no aceptó el vuelo de repatriación porque no aceptan a sus dos mascotas y él se niega a dejarlos. "Ellos nunca me han abandonado", reveló.

El joven llegó a Perú con la idea de conocer ese país, pero en medio de su travesía conoció a Chamo y Nilo, dos perros con los que viajó y compartió tiempo desde que comenzó la pandemia hace más de dos meses.

Graef fue a la embajada de la Argentina donde le ofrecieron la posibilidad de regresar al país en un vuelo humanitario, pero sin sus animales. Frente a este hecho, el joven turista quien se negó a volver.

Sin muchas más opciones, contó que está dispuesto a viajar en bicicleta desde allá junto a sus mascotas. “Vendí mi tabla de surf y compré una bici”, reveló al medio local peruano Líbero. También aclaró que a los perros los conoció hace meses, cuando viajaba por Colombia y Ecuador.

"Son un sustento emocional para mí, son mis ángeles que me cuidan, yo no los puedo dejar. Me iría caminando a Argentina, no los dejaría", puntualizó. "Seguiré esperando una respuesta del vuelo a Argentina con mis dos mascotas. Ellos han pasado hambre y no me han abandonado”, detalló.