Heridos y un muerto por brutal pelea entre familias en Tupungato: rompieron el silencio

Ayer, miércoles 10 de junio, fueron trasladados a la penitenciaría los seis detenidos por matar a golpes a un hombre en Tupungato.

Antolín Subelza tenía 52 años y falleció el lunes tras estar internado en el Hospital Central. El hombre tenía una fractura de cráneo.

El asesinato se produjo como consecuencia de una feroz pelea entre dos familias, según informaron las autoridades policiales. El enfrentamiento tuvo lugar en calle Filipini, cuando los Cortez arribaron al domicilio de los Subelza y se enfrentaron golpeándose con fierros, maza, hacha y otros elementos, explica el medio local El Cuco Digital.

Como consecuencia del terrible hecho de violencia, cuatro personas resultaron con múltiples lesiones. Antolín Subelza (padre) sufrió traumatismo de cráneo severo seguido de muerte; Guillermo Subelza (hijo) fractura de órbita y otorragia, Carlos Sulbelza (hijo) traumatismo con fractura de cráneo y hundimiento del mismo y Leandro Subelza (hijo) traumatismos, fractura de costilla y fractura de miembro superior derecho expuesta.

Los Cortez, por su parte, solo presentaron lesiones leves y quedaron detenidos en la Comisaría 20º.

En ese sentido, el fiscal Jorge Quiroga imputó en la tarde del martes a los seis acusados y este miércoles fueron trasladados al penal.

“Hay que seguir investigando para determinar cuál ha sido la responsabilidad y saber también cuál ha sido el conflicto previo”, informó Quiroga en diálogo con El Cuco Digital.

Según la hija del hombre asesinado, que habló para el medio digital del Valle de Uco, “ya viene hace bastante la pelea entre ellos porque tengo un hermano de 14 años y uno de los Cortez lo amenazó. Mis otros hermanos le reclamaron y a partir de ahí viene este problema. Entonces buscaban cualquier motivo para molestarlo, además molestaban a mi hermana y sobrina que tienen 12 y 11 años, cuando andaban por la calle, y días antes a mi hija la molestaban, le decían cosas. Tres días antes de que vinieran a mi casa, en manada le pegaron a uno de mis hermanos.”

Fotos: el Cuco Digital.

“Entonces el domingo que pasó todo mi papá le reclamó al que amenazó a mi hermano y le dijo qué si tenían problemas que se arreglen mano a mano, no entre 3 o 4. Ahí empezó a empujar mi papá y mi hermano salió a defenderlo. Después en ese momento todo se calmó, pero a los 20 o 30 minutos volvió la camioneta con 2 vehículos más que pararon por la esquina de la garita de acá y ellos salieron corriendo para este lado” relató la mujer.

Antolín Subelza fue asesinado.

“Estoy denunciando a quienes estuvieron ese día por redes sociales, los voy conociendo de a poco porque no los conozco. Recibo mensajes de personas que dicen que estuvieron en la pelea y que no quieren ser nombradas. No acuso a nadie por acusar, yo quiero que solo los que han sido paguen todos porque todos tienen la culpa, no pueden asumir la culpa solo unos y trato de hacer que todos paguen y terminen presos por poco o mucho”, subrayó.

Respecto a la salud de sus hermanos, la mujer mencionó que “dos de mis hermanos que estaban en el Central pidieron el alta voluntaria después que se enteraron que mi papá había fallecido y se la dieron, y ahora están acá en la casa porque quisieron acompañar a mi mamá y no quisieron dejarla sola. Ellos son los únicos que sostienen a mi mamá y a mis hermanitos chiquitos. Tengo sobrinas que mi mamá tiene a cargo y por eso más que nada pidieron el alta voluntaria. Están medicados y tienen que hacerse curaciones. A mi otro hermano, el que está en Tunuyán en el Scaravelli, le negaron el alta voluntaria, sigue en estudios por la fractura de costilla y la fractura expuesta que tiene en el brazo”.

“Nos juntamos a hablar con los vecinos y más que nada nos dieron su apoyo y nos dijeron que no estamos solos y que nos van acompañar en el pedido que hago de justicia por mi papá. Me van ayudar con el abogado y todo”, manifestó en el final.