Eduardo Costantini: "El presidente aceptó alinearse detrás de Cristina y de La Cámpora"

En estos días la expropiación del Grupo Vicentin ha ido desplazando la pandemia hacia otras discusiones. ¿Será parte de un camino hacia la soberanía alimentaria? ¿Se trata verdaderamente de un salvataje a una de las empresas más importantes del país? ¿Estamos ahora realmente viendo quien tiene de la dupla presidencial el poder de decisión?

Estos interrogantes han tenido más de una enfática respuesta, por empezar la de los pueblos de Avellaneda y Reconquista de Santa Fe que pandemia y todo, han salido a defender lo propio de lo que entienden es un ataque. En MDZ Radio hablamos con el economista y empresario Eduardo Costantini sobre este y otros temas.

El empresario afirma que en términos generales le parece una acción "contraproducente" y sobre todo en el sentido de que al tratarse de una medida tan relevante, debiera haber tenido "una discusión pública democrática dentro del Parlamento". Por lo que si el "Poder Ejecutivo a través de un DNU está interviniendo dentro del riñón del Poder Judicial" está atentando a la independencia de los poderes.

Esto es una clara señal de que Alberto Fernández "ha aceptado alinearse detrás de la ideología de la vicepresidenta y de La Cámpora en función de un plan político". Para Costantini es claramente una muestra de que estamos frente a un gobierno que "responde a una ideología de centro izquierda que se manifestó en la segunda presidencia de Cristina Fernández que se manifestó con la expropiación de YPF. Sin dudas el gobierno va teniendo mayor intervención".

"Alberto Fernández aceptó alinearse con la Cámpora y ese plan político para ser presidente, cuando antes él era crítico a la vicepresidente" según describe Costantini. En términos individuales destaca al presidente como "una personas reflexiva, dialoguista. Tiene un modo más dialoguista con mayor racionabilidad, pero en la médula responde a La Cámpora y a la vicepresidenta".

En opinión del economista, la situación del Grupo Vicentín tenderá a aglutinar a la oposición como tras un punto débil del gobierno.

"De no cerrarse el tema de la deuda, la posición del Ministro de Economía quedaría vulnerable" aseguró el empresario. Aunque considera que es de suma relevancia cerrar la deuda, no cree que Martín Guzmán vaya a terminar su mandato. En Economía que es la especialidad de Eduardo Costantini, lo que se necesita es "un hombre de peso". En ese mismo sentido, no descarta la creación de un consejo económico para gestión de la crisis.

El coleccionista tras del MALBA fue un adherente al gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, hoy en día considera que como tantos otros se equivocó en creer que la fórmula planteada por el macrismo podía funcionar. "Yo y muchos otros nos equivocamos, nos olvidamos los libros de Economía de 1er año creyendo que la estrategia del gobierno anterior de no reducir el gasto público si no más bien, licuarlo a través del crecimiento económico podía funcionar. Esto se probó que es imposible".

Finalmente en una mirada más amplia sobre los grandes temas de la Economía Argentina, Eduardo Costantini se expidió sobre los ciclos económicos en los que se encuentra de alguna manera encerrado nuestro país: "Argentina es un país más distribucionista que productor, o que ahorrista. Nos cuesta hacer los deberes, defender el valor de nuestra moneda, tener orden en la administración de las financias publicas, tener una política monetaria coherente y gastamos más de lo que tenemos... y entonces nos endeudamos más allá de nuestras posibilidades y no pagamos, eso es parte de una cultura, una idiosincrasia y una forma de hacer política recurrentes que lleva décadas y no pertenece solamente a este gobierno".

