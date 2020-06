Vicentín: "Los que hablan de quiebra es porque quieren"

Luego de que el gobierno nacional anunciara que va por la expropiación de la sexta cerealera más importante de nuestro país, las calles de Avellaneda en Santa fe se llenaron de personas que clamaron tener memoria, no sólo de los 90 años que lleva la empresa allí y todo lo que significa para la gente de ese pueblo, si no también recordaron que a Argentina las estatizaciones han sido un fracaso y los trabajadores de la cerealera temen verla destruida. La empresa con un alto valor simbólico y real - más de 2000 puestos de trabajo directo- fue defendida por los locales en un abrazo al edificio y marcha histórica.

"No estamos a favor del proceso de expropiación de ninguna empresa, pero en particular de una empresa familiar". Estas fueron las palabras con las que el intendente de Avellaneda, al norte de Santa fe en comunicación con After Office comenzó a contar la historia del Grupo Vicentín y la importancia que tiene esa empresa para la gente allí. Describió a su pueblo como una zona alejada de las grandes ciudades, no muy favorecida socialmente, y sin embargo "con muchísimo esfuerzo, con mucho sacrificio en más de 90 años que tiene la empresa ha sabido remarla, ha sabido posicionarse, ha sabido crecer." En alguna medida en las palabras de Scarpin se confunden la historia de la empresa familiar Vicentín y la del pueblo de Avellaneda.

Un poco de historia

A fines de la década del '20 con sólo un pequeño comercio de acopio y ramos generales en Avellaneda la empresa inicia su actividad. A esto luego se le sumó la puesta en marcha de su primera planta desmotadora de algodón y fábrica de aceite resultante de la molienda de semillas de algodón, lino y maní. Aunque en estos días cueste disociarse de sus dimensiones industriales, tuvo un inicio pequeño y familiar.

Fueron más de 40 años hasta que en 1966 se incorpora en la molienda de semillas el proceso de extracción por solventes que condujo que los niveles de producción se incrementaran considerablemente y que la compañía se insertara definitivamente en el sector agroindustrial argentino.

Actualmente, Vicentín es una empresa argentina de molienda de oleaginosas con una producción diaria de 29.500 toneladas y ventas por 3000 millones de dólares. Más del 85% de esas ventas representan exportaciones, según el último ejercicio. Ya no se trata de un emprendimiento familiar si no, de la mayor productora de biodiesel del país y una de las diez principales exportadores de la Argentina.

Según relata el intendente Scarpin la empresa sufrió como todas los embates de la crisis del 2019. La crisis financiera en la que se encuentra ahora empezó a mediados del 2019. Resulta que "ellos" se despega un poco el mandatario, "habían tomado muchos créditos para hacer algunas inversiones fuertes en sus empresas" y con la situación económica del país les resultó imposible financieramente. Resulta injusto que se la saque del contexto, señala el santafesino, cuando "se consideran los últimos seis meses y no los últimos 90 años" y por tanto, se dejan de lado los esfuerzos realizados. "Argentina no es un país que te de tantas oportunidades" remató Scarpin.

"Acá en nuestra región todas las unidades de negocio están funcionando perfectamente" por lo que el intendente consideró que aquellas personas que están livianamente hablando de la situación crítica al borde la quiebra del grupo cerealero es porque quieren. Aseguró que "Vicentín venía buscando salidas con asociaciones a capitales nacionales". De hecho entre las ideas que se pensaban era asociarse a YPF agro, o con ACA - Asociación de Cooperativas Argentinas- y con otros capitales privados " como una forma de a través de la venta de algunos de sus activos salir más rápidamente".

