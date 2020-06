Una mamá se animó a compartir su experiencia y conmocionó al mundo. La española escribió:

Justo antes del confinamiento me quedé en el paro. Soy administrativa y hablo varios idiomas. Tengo dos niños, de 14 y 10 años. Mi mayor tiene distrofia muscular de Becker y hace dos años cogió un virus que le atacó al corazón y tuvo una miocarditis bastante grande que le ha dejado parte del corazón fibroso. Por eso toma diez pastillas al día.

A pesar de su enfermedad, está en pie y por ahora hace una vida totalmente normal. Pero claro, llegó el Covid-19 y nuestra vida se ha vuelto un infierno. Soy una madre monoparental. Me ocupo de mis dos hijos sola, aparte de tener a mi abuela de 80 años y que acaba de enviudar a mi cargo.

En septiembre mi hijo no podrá ir a clase, porque si el coge el bicho no saldrá adelante teniendo todo lo que tiene. El pequeño tampoco, porque si el lo coge se lo pega al hermano. Por lo tanto yo no podré trabajar porque deberé hacerme cargo de ellos.

El paro se me termina en agosto y a la paga vital de la que hablan no tendré derecho porque tengo una casa en propiedad. Nadie se ha parado a pensar en las familias que tienen niños en esta situación y, en mi caso, además sola.

Nunca he pedido nada a nadie, llevo años trabajando de un lado a otro. Incluso me operé dos veces de las espalda y me di de alta voluntaria para ir a trabajar. No sé lo que voy hacer. Quienes estamos en mi situación ahora nos vemos que no tenemos apoyo de nuestro Gobierno. Por no haber sido vaga, haber trabajado y tener una vivienda para mis niños ahora no tendré derecho a ayuda.

Sandy Antizar vive en San Roque, Cádiz.