Indignación en las redes por la muerte de Carlovich: "No murió, lo mataron"

La muerte de Tomás Felipe Carlovich, o el "Trinche",como fue conocido gracias a su inolvidable paso por el fútbol, no pasó desapercibida para el planeta futbolero, no solo por su leyenda, si no también por las circunstancias que derivaron en su fallecimiento y que generaron un marcado repudio en las redes sociales.

En sí no murió, lo mataron. Hoy El Trinche #Carlovich pasó a la eternidad tras estar un dia en coma luego de un violento asalto para robarle su bicileta. QEPD pic.twitter.com/RXHbpzFYmu — Futbol & Pizarrón (@Futbol_Pizarron) May 8, 2020

Es que a sus 74 años, quien es uno de los ídolos máximos de Independiente Rivadavia a pesar de jugar solo una temporada, perdió la vida a causa de la agresión sufrida por un delincuente que intentó robarle la bicicleta en la que se trasladaba por Rosario el miércoles pasado.

El "Trinche" quedó inconsciente tras caer del rodado ya que sufrió una fisura de cráneo, por lo que tuvo que ser internado hasta este viernes donde murió alrededor de las 9.30 tras no superar una intervención quirúrgica. Desde ese momento, la indignación y la tristeza invadió las redes al grito de "No murió, lo mataron".

Canales deportivos, periodistas y simples amantes del fútbol alimentaron la tendencia en Twitter "LoMataron", denunciando el hecho por el cual Carlovich terminó perdiendo la vida y pidiendo justicia para que el culpable pague por el intento de robo que terminó significando la muerte del exjugador.

Hola, si sos de los hijos de putas que está a favor que suelten delincuentes, por favor no escribas nada sobre Trinche Carlovic, porque a él lo mataron por una bicicleta. Por lo menos tengan ese mínimo de vergüenza y respeto. — MRG (V) (@MartinRomanV) May 8, 2020

"Murió el #TrincheCarlovich En verdad, lo mataron. No fue el virus del que todos hablamos. Fue un desalmado que quiso robarle su bicicleta, esa con la que era común verlo pedaleando por Rosario. Estuvo en coma un par de días, hasta hoy. Queda su historia y su leyenda", escribió, por ejemplo, el reconocido periodista Daniel Arcucci.