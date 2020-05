Brindan consultas por redes sociales a embarazadas y puérperas

En el marco de la Pandemia de COVID 19 se ha dispuesto una serie de acciones y protocolos para poder realizar atención a embarazadas y controles de niño sano en los efectores sanitarios.

Con el fin de proteger a las mujeres en gestación, la Dirección de Maternidad e Infancia de la Provincia dispuso consultas y acompañamiento online para que embarazadas y puérperas puedan tener un contacto directo con profesionales. A esta asistencia pueden acceder personas que tengan obra social, es para todas las embarazadas de la provincia. Pero fundamental para aquellas que no tengan obra social.

Al respecto la directora de Maternidad e Infancia, Mónica Rinaldi expresó: “En contexto de pandemia siempre tenemos que pensar la alternativa no presencial y valernos de herramientas como las videollamadas, whatsapp y otras redes sociales siempre que sea posible. Por eso y para no salir de casa hemos habilitado esta línea telefónica de orientación para embarazadas que será atendida por licenciados en obstetricia y médicos obstetras y el Facebook del banco de leche que está administrado por nutricionistas especialistas en leche materna“.

“Es importante mencionar que a pesar de la pandemia de COVID-19 el control prenatal está asegurado en nuestra provincia y que las personas gestantes no deben tener temor a la hora de la consulta, ya que esta comprobado que el virus no afecta en mayor medida a personas en gestación y los centros de salud han sido preparados para minimizar el riesgo de contagio en esta población. Pero también incentivar estas modalidades está bueno para que las mujeres podamos sacarnos dudas frecuentes sin tener que salir de casa” agregó Rinaldi.

La funcionaria explicó, "es una asistencia para consultas de bajo riesgo, no un servicio coordinado", y agregó "para todo lo que no requiera examen médico: dudas sobre las contracciones, cómo saber si están en trabajo de parto, dudas nutricionales o de lactancia". Además Rinaldi aclaró que este servicio de llamadas o consultas por redes sociales no podrá coordinar traslados de urgencia, pero sí ayudar con las dificultades o inquietudes de los turnos.

Se habilitarán videollamadas programadas o contactos por whatsapp. Los interesados deberán comunicarse al 261-2785099, todos los días de 8 a 21 hs.

Además, quedan efectivas las consultas por inquietudes respecto a la lactancia a través de facebook, la dirección para ingresar es www.facebook.com/bancodeleche.mendoza/. También podrán comunicarse con el Banco de Leche aquellas mujeres que puedan manifestar su voluntad de donar leche materna al banco que funciona en el hospital Lagomaggiore, las líneas estarán disponible las 24 hs. (tel. 5204611).

Otra vía de comunicación e información es en www.facebook.com/chatcrecer/, información confiable y certera para embarazadas y madres.