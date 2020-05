¿Por qué el 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars?

El 4 de mayo se celebra en todo el mundo el "Día de Star Wars". La elección de la fecha se originó en el juego de palabras de la frase más mítica de la celebrada saga de ficción creada por George Lucas.

El "Que la Fuerza te acompañe" en castellano está traducido del inglés "May the Force be with you", lo que en 1979 aprovechó el diario británico London Evening News para publicar una nota de felicitación del partido conservador del Reino Unido a la nueva primera ministra, Margaret Thatcher. "May the 4th be with you", fue el título elegido aprovechando el éxito de Star Wars.

Desde entonces sólo los muy fanáticos de la saga se quedaron con la idea del 4 de mayo como el "Día de Star Wars". En 2008 aparecieron algunos grupos de Facebook celebrando el día de Luke Skywalker en esa misma fecha, pero no fue hasta 2011 cuando se celebró un acto en honor al mundo creado por George Lucas en Canadá durante el festival de Toronto Underground Cinema. El evento incluyó competencias de trivia relacionada con Star Wars, un concurso de disfraces y otras actividades relacionadas.

El éxito fue tal que en 2012 repitieron el evento y en 2013 se sumó Disney, que acababa de adquirir Lucasfilm incluyendo los derechos de las películas y elevó la fiesta a nivel planetario y extraplanetario, como cuando el 4 de mayo de 2015 los astronautas de la Estación Internacional vieron las películas de la saga, algo confirmado por la propia NASA publicando una imagen acompañada por el texto: “Sólo viendo Star Wars. En el espacio. No es gran cosa”.