Vivir en la boca del lobo: vecinos de Chapanay reclaman obras

Angie Tonelli - Especial para MDZ

Se trata de una comunidad rural del departamento de San Martín, donde hay una escuela, casas, viñedos. Cercanos al pueblo de Chapanay, los vecinos que viven sobre Carril Zapata y calles aledañas reclaman la presencia de Vialidad y del intendente Raúl Rufeil por la falta de mantenimiento en la zona.

De día el lugar es transitado por transportistas y vecinos, los agricultores trabajan en las fincas, las familias viven con tranquilidad y en contacto con la naturaleza. Sin embargo, cuando oscurece “es otra cosa”. Se encierran en sus hogares y evitan salir al patio por temor. Es que cuando se va el sol la falta de obras se hace evidente, no hay luminaria pública, las banquinas están sucias y el carril principal y los aledaños prácticamente carecen de señalización.

“Tengo miedo porque hay muchos árboles sucios donde se puede esconder algún ladrón”, asegura Rosa, en línea con el testimonio de Abel: “Siento mucho miedo de andar de noche porque no sabes si te están esperando cuando llegas a tu casa, si te tiran algo al auto” y si llaman a la policía, aclara otra vecina, “llega a la media hora”.

Si se ve de día, el camino, como muchos en la provincia, muestra signos de abandono. En un extremo se puede advertir incluso cómo la naturaleza supera el carril, haciendo imposible que los peatones caminen seguros, algo que se da en casi todo el largo de este camino y que se repite en la calles de tierra. “Necesitamos que limpien las banquinas porque los yuyos sobrepasan los alambrados y es un peligro para la gente que camina por ahí” indican desde el distrito de Chapanay.

En un extremo del carril las cañas no dejan espacio para quienes caminan por el lugar.





“Una vez por año, con suerte”, según manifiestan los vecinos, viene una máquina de Vialidad y en el mejor de los casos limpia las orillas de este camino. Desde la Dirección Provincial de Vialidad seccional Este, argumentaron que la falta de intervención se debe a que en esa repartición hay 8000 kilómetros de banquinas y que de tener que conservar todo ese espacio, habría "que tener más personal y eso no existe" y aseguraron: "Limpiamos todo lo que podemos con lo que tenemos".

A la izquierda, calle Velis en un día normal. A la derecha, cómo queda con el mantenimiento de la DPV.



En el extremo oeste, se deja ver tímidamente la línea blanca de lo que una vez fue la señalización de esa calle que en la oscuridad parece no tener límites. Ya metros adentro, se puede ver un poco de voluntad donde años atrás se pintaron reductores de velocidad con alguna pintura que las gomas del vehículo no llegan a advertir. La gestión en esa ocasión fue considerada como una burla por algunos vecinos porque solamente se pintó frente a la escuela y algunos metros para cada lado.

Curva y contra curva no se distinguen en la noche, los estudiantes en muchos casos caminan solos hasta la institución educativa y al igual que los ciclistas, corren el peligro de caminar por un Carril que no los protege. “Queremos una ciclovía para que los niños vayan a la escuela seguros. La calle no tiene señalización y el que no conoce se puede accidentar” asegura Rosa.

Desde la DPV dijeron a Mdz que este año se reconstruiría el Carril Zapata, pero por la pandemia "se redireccionaron las obras" y que de no haberse producido "la reconstrucción ya estaría terminada".

Este carril, que une la ruta provincial 41 Chimbas y el carril Costa Canal, solo tiene un foco en toda su extensión. Por estos momentos y como es normal, está roto porque fue ubicado a baja altura y los camiones lo rompen al pasar. La única luz que recorre el Carril, suele estar rota.



La inseguridad es otro de los reclamos. En las últimas semanas ha habido robos. "Tal vez la policía pasa por el carril pero no por las calles de tierra que están olvidadas, hacen de cuenta que no vive gente y la verdad es que no me siento seguro", indica un vecino.

Este escenario es el mismo hace años. “No hay cambios, cuando son las elecciones ahí aparecen pero sino no" dicen. Al respecto, Abel comentó a Mdz: “Siento que hasta ahora ha sido siempre lo mismo, no ha habido cambios. Con la nueva gestión esperábamos cambios, pero los distritos seguimos igual que antes”. "Todavía tengo la esperanza de que cambien las cosas y de que los distritos dejen de estar olvidados" dice un vecino al cerrar la entrevista.