Atentos: consejos para hacer mucho dinero en GTA Online

GTA Online es un auténtico fenómeno; años después de su lanzamiento continúa siendo uno de los títulos más jugados. Y es que, como resulta evidente, su faceta multijugador le ha llevado a convertirse en un producto incombustible. Sus más de 130 millones de copias vendidas lo dejan claro, una cifra de auténtica locura que garantiza tanto el presente, como el futuro del juego de RockStar North.

Y todo usuario que juega online tiene claro cuál es su gran objetivo: amasar una gran fortuna. Es por eso, que hemos decidido ofreceros una serie de consejos para lograr obtener mucho dinero de la forma más rápida posible. Hay métodos muy fáciles que apenas llevan unos minutos, mientras que otros más productivos requieren de una mayor dedicación. Todos son válidos, pero aseguramos que ayudarán a ver cada vez más ceros en la cuenta.

Más gente, más dinero

Se puede disfrutar de GTA Online en solitario perfectamente, pero no es lo más recomendable si querés ascender rápido entre los más ricos del lugar. Jugar en compañía de nuestros amigos nos permite completar más rápido -y más fácil- las misiones, atracos y demás actividades en busca de beneficio inmediato.

No desaproveches ninguna oportunidad

Seguir la actualidad del Blog Newswire de RockStar es la forma más fácil de mantenernos actualizados y no dejar escapar ninguno de los eventos semanales que aparecen sistemáticamente. Cualquier evento es una buena forma de ganar dinero y experiencia, especialmente aquellos que ofrecen doble recompensa.

Paciencia y ahorro

Seamos serios: a todos nos gusta conducir un coche de lujo y empuñar las mejores armas. Lamentablemente, eso debe ser un proyecto a medio plazo y no una urgencia. Así que recomendamos no malgastar nuestro dinero comprando cosas caras sin sentido común. Durante las primeras horas, lo mejor es ahorrar el máximo posible. Todo llega.

Juega con responsabilidad

¿Qué tal una visita al casino? Pero recuerda: no pierdas la cabeza. Se puede ganar mucho dinero en un abrir y cerrar de ojos, pero también se puede perder todo aún más rápido que eso. No hay que abusar, pero si no estás necesitado, quizá unos minutos en el casino cambien nuestra vida -en el juego- para siempre.

Atiende todas las llamadas

Las misiones procedentes de nuestros contactos son muy recomendables, especialmente si tenemos en cuenta dos cosas: ofrecen recompensas adicionales para nuevos jugadores, y además nos separa de los demás usuarios, por lo que no tenemos que preocuparnos de que algún indeseable nos arruine el encargo.

Conducción al límite

Todo lo que hacemos en GTA Online nos aporta dinero, experiencia y otras recompensas. Progresar en nuestros vehículos es importante, así que una de las actividades más recomendables son las carreras acrobáticas, ya que incluso si no somos capaces de lograr una buena posición, seremos recompensados igualmente por participar.

Como en '60 Segundos'

¿Recordás la película de Nicolas Cage? Pues en GTA Online, robar coches de lujo es igual o más divertido. Y no solo eso: también es una de las mejores actividades que podés aprovechar durante los primeros compases. No hay nada mejor que adquirir un almacén y robar coches a diestro y siniestro. Y, por supuesto, venderlos.

¿Atracos? Sí, pero en su debido momento

Robar dinero es el modo más rápido de obtener mucho dinero. Resulta evidente, sí, pero también hay que tener mucho cuidado a la hora de exponernos a que nos den caza. En ellos se concentran los jugadores más experimentados y mejor equipados, así que hay dos reglas básicas a seguir: progresa antes de atreverte con ellos y hazlos acompañado de tus amigos.

Fuente: 3DJuegos.