Toma: por qué en Argentina se confunde inteligencia y espionaje

El día Martes la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño presentó una denuncia penal por producción de inteligencia ilegal durante la gestión de Mauricio Macri. En la misma se adjuntó una lista de al menos 80 personalidades entre políticos propios y ajenos, empresarios y periodistas a quienes se los habría estado escuchando y leyendo sus mails.

Los datos fueron hallados en un disco externo en el que aparecen Laura Alonso; Nicolás Massot; Luis Majul; Mario Negri, la actual vicegobernadora de Buenos Aires Verónica Magario, el dirigente radical Ernesto Sanz; Mario Barletta; Alberto Weretilneck, el sindicalista Héctor Daer; Rodolfo Tailhade, la ex abogada de Milagro Sala y actual ministra de las Mujeres Elizabeth Gómez Alcorta; la diputada Gabriela Cerruti; el ex titular de la Afsca Martín Sabbatella; el actual gobernador de Santa Fe, Omar Perotti; el diputado del Frente de Todos Marcos Cleri, entre muchos otros.

Consultado por MDZ Radio, Miguel Ángel Toma, ex titular de la Side señala que “el mejor antídoto para estos casos es cuando funcionan los organismos de control”. Se refiere a la comisión bicameral que está establecida en la Ley de Inteligencia (http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/70496/norma.htm) que fue creada para seguimiento y control de los organismos de inteligencia. Ahora bien, Toma apunta que “cuando el Congreso se desactiva o cuando hay una mayoría tan holgada pasan estas cosas, y esto es válido para cualquier tipo de gobierno, independientemente de su ideología”.

El todavía actual representante del Estado en Techint, ilustra sus dichos con su propio ejemplo “Durante el allanamiento del Juez Bonadío a la casa de Cristina Kirchner en 2019, aparecen carpetas con desgrabaciones. Entre estas una tenía mi nombre y contenía desgrabaciones de mis conversaciones y ambientales de las personas con las que me reunía en 2012, precisamente porque en aquel momento era tan grande la mayoría del oficialismo que había neutralizado el Congreso”.

Toma insiste en que se trata de una confusión propia de nuestro país: “En la Argentina hay un gran problema. Se confunde Estado con gobierno, y cuando esto pasa, la Inteligencia que es una función del Estado para defender los asuntos estratégicos de la Nación, pasa a ser espionaje y a estar en función de un gobierno de la naturaleza y de la ideología que sea”.

El pasado 1ro de Marzo, Alberto Fernández anunciaba la eliminación de los fondos reservados de la AFI. Toma, ex Side, apunta que allí se cometió un gravísimo error “en nombre de la transparencia” que fue bancarizar a los agentes de inteligencia lo que pone en un enorme riesgo a ellos y a su familia. A su vez, concluye Toma, “los fondos reservados fueron auditados siempre por la comisión bicameral. Yo mismo recuerdo cuando fui titular elevar informes mensuales peso por peso.” Pero lo que resulta más engañoso aún es “esta idea de transparencia tras el manejo no reservado de los fondos no es tal, ya que el 70 % del presupuesto de la Agencia se va en sueldos”.

Escuchá la entrevista completa haciendo click en este link.