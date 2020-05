Betty, la "chamana" mapuche de 19 años que lideraría los ataques en Villa Mascardi

La situación en Villa Mascardi, un pueblito apenas 35 kilómetros al sur de Bariloche, sigue sin paz ya que una comunidad mapuche ocupó en forma ilegal un predio de seis hectáreas perteneciente a Parques Nacionales y desde hace un tiempo atrás está realizando ataques y saqueos contra las propiedades construídas en la zona, todo, según algunos vecinos por orden de Betiana Colhuan, una "chamana" de 19 años.

“Dicen que son mapuches, pero no lo son -asegura una de las víctimas sobre los acusados de cometer los robos, incendios y todo tipo de agresiones en esa zona sobre la ruta 40-. Quien dice ser la machi (chamana) de ellos es una chica que a los 17 años llegó de Bariloche y dijo que había visto que esas eran tierras sagradas”.

Alejo Dasso tío de Florencia y encargado de una cabaña, completa la versión: “Ellos vivían en una villa de Bariloche llamada Virgen Misionera, los echaron por ladrones y vinieron para acá. Primero tomaron ese lugar, arriba en la montaña. Después intrusaron y quemaron la cabaña La Escondida. Entre el 31 de diciembre y el 1 de enero empezaron a tirar piedras a mi cabaña. Cuando mi hijo los fue a encarar se escondieron en la vegetación. Ya nos habían robado antes, y ahora nuevamente", se lamentó el hombre.

"El 1° de abril, como ya estaba la cuarentena y no podía viajar, mandé a una persona, un ex policía, a buscar las cosas que quedaban. Lo rodearon y le dijeron que si no se iba le quemarían la camioneta. La comisaría no toma las denuncias, te manda al juzgado federal en Bariloche, pero como esta persona era un ex policía se la tomaron”, dijo contrariado.