Rafael Ferro y Maite Lanata cuentan todo sobre "La corazonada" de Netflix

Este jueves 28 de mayo se estrena La Corazonada en todo el mundo por Netflix, el film se basa en la novela La virgen en tus ojos de Florencia Etcheves. Dirigido por Alejandro Montiel, protagonizada por Luisana Lopilato y Joaquín Furriel. A la dupla se suma un gran elenco: Rafael Ferro, Maite Lanata, Juan Guilera, Abel Ayala, Sebastián Mogordoy, Delfina Chaves, Marita Ballesteros, entre otros.

La Corazonada es un drama policial que captará la atención del espectador, cuenta la historia de Manuela Pelari, Pipa (Luisana Lopilato), una joven policía que da sus primeros pasos como investigadora, y que junto con Francisco Juanez (Joaquín Furriel), un controversial inspector de la división de homicidios, tendrá que resolver el asesinato de una chica de 19 años, Gloriana (Delfina Chaves) cuya principal sospechosa es la mejor amiga de la víctima, Minerva (Maite Lanata).

A su vez, Pipa a pedido del fiscal Roger (Rafael Ferro) deberá investigar en secreto el crimen de un joven en el que su jefe, Juanez, parece ser culpable.

MDZ dialogó con Rafael Ferro y Maite Lanata en exclusiva, para conocer más sobre esta nueva producción y cómo viven ellos la experiencia de ser parte de este elenco.

¿Con qué se va a encontrar el público cuando vea La Corazonada?

Maite: Se van a encontrar con una película de suspenso, con un thriller. Es ideal para los que les gusta suponer que va a pasar, quién es el culpable, quién no, quién es el asesino. Hay mucho público que le gusta ir deduciendo, sobretodo en Netflix.

Rafael: Es un thriller de suspenso, como las películas que estamos acostumbrados a ver americanas. Que te lleva a estar todo el tiempo presuponiendo quién mató a la asesina, es muy atrapante.

La Corazonada es la primera película original de Netflix producida en Argentina, se suma a otras producciones argentinas como Casi Feliz, Apache: la vida de Carlos Tevez, No hay tiempo para la vergüenza, Puerta 7 y Fangio: el hombre que domaba las máquinas.

¿Qué expectativas hay?

Rafael: Hay muchas expectativas, es la primera película argentina producida por Netflix. Para nosotros, los actores, es muy importante porque a diferencia de lo local, sabés que es un estreno que se va a ver en todo el mundo, eso está buenísimo. Lo que tienen estas plataformas es que te pueden ver, si te eligen, en Turquía, en Japón.

¿Cómo fue el momento de la convocatoria, cuando les avisaron que serían parte de este elenco?

Maite: Fue un casting como los habituales. Lo que me atrajo del proyecto primero fue cómo me plantearon el casting. Mi personaje al ser una sospechosa de asesinato, en el casting me lo planteaban como inocente y como culpable, yo no sabía porque no te tenían que spoilear la trama. Eso estaba bueno, también por esa dualidad que tiene el personaje para que el espectador no se dé cuenta desde un principio qué es. Laburar eso en el texto estaba buenísimo.

Me gusta que se va a poder ver en distintos países, también que es una forma de estreno bastante novedosa en estos tiempos. Este tipo de plataformas va creciendo cada vez más y es innovadora en cuanto a que cada uno puede verla cuando quiere.

¿Qué pasa que Netflix se está enamorando de las historias argentinas?

Rafael: En realidad eso ojalá suceda en la dimensión que sucede en otros países. Ojalá que La Corazonada, como lo que está pasando con Casi Feliz, sean puntas de lanza para que se produzca mucho. Porque ahora casi todo lo que ves audiovisual es de las grandes plataformas como Netflix.

Está bueno que esto abra la puerta a muchas más producciones, cuando acá estamos filmando una en España se están filmando veinte. No estoy obligando a los de Netflix a que nos produzcan, pero no estaría mal. (se ríe)

¿Cómo fue el proceso de construcción de sus personajes?

Maite: Trabajamos mucho los textos con Mili Roque Pitt, una de las guionistas, los fuimos puliendo. Eso es una de las bases fundamentales para encarar una película: comprender lo que uno está diciendo y cómo lo quiere decir.

Este personaje hace fundamental hincapié en lo que va diciendo, en cada palabra, en lo que usa, hasta en los tiempos verbales nos fijamos (...). Fue un personaje que me atrajo mucho por eso que transmitía y me atraen mucho los thrillers. Foto: Netflix

El film fue escrito por Mili Roque Pitt, Alejandro Montiel y Florencia Etcheves y cuenta con una gran producción de la mano de FAM Contenidos, Corinthian y Cindy Teperman SRL.