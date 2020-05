Las fuerzas armadas están alineadas con el proceso democrático

Durante estos 68 días, el Estado ha debido desplegar toda su capacidad existente y ampliarla. La emergencia sanitaria precisó de más insumos (barbijos, camisolines, alcohol en gel), pero también mayor logística para la distribución de alimentos y el monitoreo del aislamiento. En estas tareas, Agustín Rossi, ministro de Defensa de la Nación informó que las Fuerzas Armadas completan 3000 tareas, entre distribución de alimentos, sanitarias y de infraestructura de salud. Así también, la Fuerza Aérea como el Ejército han realizado tareas de patrullaje aéreo con helicópteros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El ministro de Defensa habló con MDZ Radio sobre la situación de su cartera, el panorama político entre oficialistas y opositores y la importante labor de las durante la pandemia. Según indicó, el ministerio, a pedido del presidente, puso toda su capacidad a disposición y trabaja en todo el territorio nacional: "De Ushuaia a la Quiaca y de este a oeste estamos ofreciendo ayuda". Se han conformado 14 comandos de emergencias que articulan con gobernadores e intendentes de quienes reciben las demandas que puedan existir. Efectivamente y como sumatoria de las distintas fases, el ministro afirma que “se ha movilizado casi el 50 % de los 80.000 hombres que tiene las Fuerzas Armadas en la Argentina”. Además explicó que Defensa se encarga de ofrecer "ayuda humanitaria, apoyo a la comunidad, fortalecimiento del sistema sanitario, transporte de personas y de medios y un sinnúmero de tareas que se realizan a medida que aparecen las necesidades". Incluso hizo alusión al reparto de alimentos secos que realizan en el sur de la provincia, en el departamento de Malargüe.

La tarea más visibilizada ha sido sin dudas la que puso al Ejército a repartir alimentos en los barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires. En estos últimos días especialmente en el Barrio Azul de Quilmes. Rossi compartió su alegría sobre la reacción de la gente al ver al Ejército ingresar a los barrios. "Hay un nivel de empatía muy alto entre el personal militar y los ciudadanos, de hecho en muchos lugares son aplaudidos, la sociedad percibe que los militares están haciendo una serie de acciones que tienen que ver con la salud de la población", expresó.

Rossi, durante el acto en conmemoración del 25 de Mayo.

Cuando la pandemia pase, desde Defensa esperan que las tareas realizadas les proporcionen un “lugar más alto, de mayor credibilidad y confianza de las fuerzas armadas”.

A casi 40 años de la recuperación de la democracia, Rossi detalla por qué cree que ha cambiado la relación histórica entre las Fuerzas Armadas y el pueblo argentino: “Hoy dentro de las Fuerzas Armadas no existe nadie que haya tenido una revista activa durante la dictadura militar. El personal más antiguo desempeñó su primer destino fue Tartagal, Salta ya durante el gobierno del Dr. Alfonsín y de ahí para abajo.”

El ministro Rossi trajo al recuerdo el episodio en el que Alberto Fernández fuera tachado de negacionista por algunos sectores cuando llamó a “dar vuelta la página”. Rossi explica que lo que quiso el presidente poner de relieve y que él comparte es que "las Fuerzas Armadas Argentinas está fuertemente alineadas con el proceso democrático, subordinadas al poder civil. Sabiendo que el comandante en jefe es a quienes los argentinos eligen como presidente de la Nación y que tiene un ministro de Defensa en quien delega esa conducción”.

Por otro lado, el ministro se refirió al rol de la oposición: "No sólo no hemos tenido ningún problema, sino que hemos trabajado codo a codo y en forma conjunta con todos los referentes de la oposición que tienen responsabilidades institucionales". Pero reconoció que "hay un sector de la oposición que no tiene responsabilidad de gestión que lo que busca en cada declaración es un posicionamiento político pensando más en la post pandemia que en cómo resolvemos los efectos de la pandemia en los argentinos, pero no digo que sean todos".

En cuanto a la crisis económica que desata la pandemia y la denuncia de algunos sectores en contra del aislamiento, Rossi insistió en que el equipo del gobierno nacional se encuentra trabajando fuertemente en eso. Tomó como ejemplo "el esfuerzo de la renegociación de la deuda, el caso de la IFE y la ayuda a las empresas" para demostrar que tienen la misma preocupación que todos pero que "está claro que estamos en un escenario en que las decisiones se tienen que tomar con mucha responsabilidad".

