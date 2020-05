Vuelven a Mendoza los adolescentes varados en la terminal fantasma

Rocío López y Lautaro Martínez, junto con otros tres adolescentes mendocinos, ya se encuentran en viaje a Mendoza luego de una odisea entre Estados Unidos, Brasil y Argentina. Las cinco personas habían quedado atrapados por las restricciones de los países en medio de la crisis por la pandemia de coronavirus.

Fueron subidos a un micro y los dejaron varados en un edificio sin terminar y sin calefacción en la terminal "fantasma" de Dellapiane, en el bajo Flores, Buenos Aires. La madre de Rocío, Celina Abaurre, le dijo a MDZ que la situación "es desesperante".

Este sábado por la tarde, los adolescentes fueron subidos a una traffic del ministerio de la Nación y se espera que lleguen a la provincia el domingo en horas de la madrugada.

Rocío y Lautaro se encontraban en intercambio en Estados Unidos y la pandemia no les permitió terminar su viaje como estaba estipulado. Además, lo que era un sueño en un primer momento, terminó siendo una pesadilla. Ellos pensaban que una vez que llegaran a su país, todo iba a ser más fácil, pero no fue así.

Fueron abandonados en una terminal que no tiene puertas y no pueden conseguir alimentos para comer. "Llegaron a la una de la mañana y estuvimos hablando y llorando hasta que salió el sol. No entiendo por qué no los dejaron en un lugar más seguro. Nadie nos dice nada", comentó la madre de Rocío.

La terminal Dellapiane es conocida por ser una construcción fantasma que nunca se terminó. Por suerte, Rocío, Lautaro y los tres adolescentes restantes ya están en un vehículo del Estado y se espera que en las próximas horas lleguen a la provincia de Mendoza.