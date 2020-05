San Luis: autorizan casamientos y espectáculos con asistentes en autos

La provincia de San Luis habilitará las actividades deportivas de hasta cuatro personas, sin contacto, los espectáculos con asistentes a bordo de automóviles y la realización de bautismos y casamientos, como parte de la flexibilización de la cuarentena por el coronavirus.



El gobernador Alberto Rodríguez Saá anunció durante la presentación del reporte sobre la evolución de la Covid-19 anoche los nuevos permisos, que comenzarán a regir el próximo martes 26 de mayo.



Se podrán realizar bautismos, casamientos y reuniones especiales; actividades físicas y deportivas de hasta 4 personas, sin contacto; el dictado de talleres culturales, clases artísticas en domicilios y los espectáculos en la modalidad de presencia en automóvil.



Todas las actividades deberán realizarse bajo protocolos sanitarios y en algunos casos requiriendo autorización previa.



En el caso de los casamientos y bautismos, quedarán habilitados a partir del próximo martes entre las 8 y las 18 horas los sábados y domingos, con asistencia de no más de 10 personas, el mismo número indicado para las reuniones especiales, como las del Orden Sagrado, Yom Tov y Minián, entre otras.



Las actividades físicas podrán realizarse con un máximo de 4 personas que deberán tener sus propios elementos, sin mantener contacto entre sí, e incluyen tenis, pádel, golf, pelota vasca, tiro con arco y tenis de mesa, y estarán habilitadas de lunes a domingo de 8 a 18 respetando la terminación del número de DNI y con turno previo en los casos que requieran el uso de un establecimiento.



Si la actividad se hace en domicilios particulares, como las clases de yoga, el grupo no podrá superar las 5 personas, incluyendo al instructor, quien deberá tramitar la autorización para circular y llevar su kit de higiene personal.



Por su parte, las actividades culturales incluyen las que puedan ser dictadas en el domicilio particular del profesor, de lunes a viernes de 11 a 19, respetando la terminación del DNI, ante un grupo de los alumnos con hasta 5 personas incluyendo al docente, como talleres literarios y talleres de artes plásticas.



La flexibilización incluye los espectáculos bajo la modalidad de “Presencia en Automóvil”, con la habilitación municipal correspondiente y revisión previa de los protocolos específicos por parte del Programa de Cultura, y su posterior aprobación por el Comité de Crisis provincial.



Finalmente las profesiones liberales podrán ser ejercidas de lunes a viernes, según protocolo vigente y continúan autorizados durante el fin de semana los encuentros esenciales, con familiares y amigos, que incluyen el lunes próximo por ser feriado nacional.